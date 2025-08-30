Тарифи на електроенергію зростуть у вересні: на кого чекають зміни
- З 1 вересня в Україні зростуть тарифи за розподіл електроенергії для операторів системи розподілу, причому для деяких регіонів підвищення складе більш ніж 20%.
Найбільше нові тарифи відчують "Рівнеобленерго", "Кіровоградобленерго" та "Хмельницькобленерго", тоді як "Чернігівобленерго", "Черкасиобленерго" та "Львівобленерго" матимуть найменше навантаження.
В Україні з 1 вересня зростуть тарифи за розподіл електроенергії. В деяких регіонах ціни підвищать більш як на 20%.
Кого торкнеться підвищення тарифів?
Підвищення тарифів торкнеться операторів системи розподілу електроенергії (ОСР), тобто обленерго. Відповідне рішення на засіданні 26 серпня ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє 24 Канал.
Основна мета цього рішення – зменшити боргове навантаження на учасників ринку електроенергії:
- борги низки обленерго перед "Укренерго;";
- борги "Укренерго" перед зеленою енергетикою.
Також нові тарифи дозволять створити необхідні запаси на випадок нових ударів російської армії по українській енергосистемі.
Зростуть тарифи по-різному. Споживачам першого класу доведеться платити з вересня в середньому на 14% більше за розподіл, споживачам другого класу – приблизно на 23% більше.
Найбільше зростання тарифів відчують:
- "Рівнеобленерго";
- "Кіровоградобленерго";
- "Хмельницькобленерго".
Найменше навантаження передбачається для таких постачальників:
- "Чернігівобленерго";
- "Черкасиобленерго";
- "Львівобленерго".
Варто знати! Окрім того, НКРЕКП готує перегляд тарифів на розподіл для ОСР у прифронтових областях. З 1 жовтня вони зміняться для обленерго у Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.
Чи зростуть тарифи на світло для населення: що відомо?
Втім, тарифи на електроенергію для населення у вересні залишаться незмінними. побутові споживачі, як і раніше, платитимуть за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.
Такий тариф на світло для українців втримається щонайменше до кінця жовтня завдяки рішенню уряду, який продовжив дію ПСО (покладення спеціальних обов'язків) для учасників ринку електроенергії.
Разом з тим після завершення дії ПСО тариф на світло для українців можуть переглянути. Експерти говорять, що нинішні ціни на електроенергію не покривають усі витрати постачальників, тобто ті працюють в мінус. А зі зростанням тарифів для обленерго цей розрив збільшиться.
Однак українцям, які живуть на території активних або можливих бойових дій будуть компенсувати оплату світла. Пільги на електроенергію вони отримають у жовтні.