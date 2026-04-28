Тарифи на розподіл газу на Львівщині завищили на мільйони: хто понесе покарання

Справу проти колишнього члена правління АТ "Львівгаз" передали до суду. Екскерівника звинувачують у схемі із завищенням тарифів на розподіл газу, що дозволило безпідставно включити до платіжок майже 3,7 мільйона гривень.

Що відомо про злочинну схему?

Отриманими в такий спосіб коштами підозрюваний міг розпоряджатися на власний розсуд. Детальніше про висновки слідства розповіли в Офісі генпрокурора у вівторок, 28 квітня.

У 2022 році тодішній технічний директор "Львівгазу" організував внесення неправдивих даних в офіційні розрахунки обсягів нормативних і виробничо-технологічних втрат газу.

Зокрема, завищив кількість зношених газопроводів і обладнання, які нібито експлуатуються понад 25 років.

Оскільки цей показник враховують під час формування тарифу, ціни на послуги розподілу газу збільшили на 14,8 гривні за тисячу кубометрів – для комунальних підприємств Львова, Стрия, Шептицького та Дрогобича.

У такий спосіб підозрюваний безпідставно "заробив" майже 3,7 мільйона гривень, якими він як один із керівників товариства міг розпоряджатися на власний розсуд.

Яке покарання загрожує експосадовцю?

Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні завершене. Фігуранту інкримінували:

заволодіння чужим майном через зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; внесення до офіційних документів неправдивих відомостей.

У поліції Львівщини додали, що максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, – до 12 років позбавлення волі (із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років).

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

