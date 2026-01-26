Трамп знову погрожує нищівними тарифами: у Канаді відповіли на ультиматум США
- Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% тарифи на всі канадські товари, якщо Канада укладе угоду з Китаєм.
- Канадський прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що Канада не планує повноцінної торгівельної угоди з Китаєм через зобов’язання у межах угоди USMCA.
Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівні мита проти Канади, якщо Оттава укладе угоду про вільну торгівлю з Китаєм. На погрози президента відреагував канадський прем'єр-міністр Марк Карні.
Що відповіли у Канаді на погрози Трампа?
Він заявив, що Канада не планує торгівельної угоди з Китаєм, передає 24 Канал з посиланням на CBC News.
Дивіться також "Вона довела мене до сказу": Трамп пригадав конфлікт із президенткою Швейцарії
Канада не може домовлятися про повноцінну торгівельну угоду з Китаєм через зобов’язання в межах USMCA – тристороннього договору між Канадою, США та Мексикою,
– зазначив Карні.
Він наголосив, що під час нещодавніх контактів з китайською стороною Канада намагалася врегулювати окремі торгівельні питання, які накопичилися протягом останніх років, зокрема, щодо електромобілів, аграрної продукції та рибних товарів.
Карні наголосив, що Канада "дотримується своїх зобов’язань" у межах угоди між Канадою, США та Мексикою та не збирається їх порушувати.
Зауважте! Тристороння угода між трьома країнами Canada – U.S. – Mexico Agreement (USMCA) передбачає, що країна має намір укласти торгівельну угоду неринковою економікою, до якої відносять Китай, має попередити заздалегідь про це своїх партнерів.
Якими митами Трамп погрожує Канаді?
У вихідні Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив запровадити 100% тарифи на всі канадські товари, що імпортуватимуться до США, якщо Канада "укладе угоду з Китаєм". Щоправда, американський президент не уточнив, яку саме угоду він має на увазі.
Китай успішно і повністю захоплює колись Велику країну Канаду. Дуже сумно це бачити,
– висловив своє незадоволення глава Білого дому.
При цьому він зневажливо назвав прем'єр-міністра Карні "губернатором" – раніше Трамп у такий спосіб неодноразово кепкував із попередника Карні Джастіна Трюдо.
Якщо губернатор Карні думає, що зробить Канаду “перевалочним портом” для постачання китайських товарів до Сполучених Штатів, він глибоко помиляється,
– наголосив Трамп.
Варто знати! Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що можливі мита у 100% застосовуватимуть саме випадку, якщо Канада та Китай укладуть повноцінну угоду про вільну торгівлю.
Кому ще погрожував Трамп?
Нещодавно Дональд Трамп заявив що запровадить додаткові 10% мита проти низки європейських країн, які підтримали Гренландію та виступили проти ідеї США встановити контроль над островом. Під загрозою опинилися Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Велика Британія.
Втім, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі 21 січня Трамп повідомив, що тарифи, які планували запровадити вже з 1 лютого, поки що відкладено.
Окремо Трамп різко висловився щодо Франції. Він пригрозив запровадити 200% мита на французьке шампанське та вина у відповідь на позицію президента Еммануеля Макрона, який відмовився брати участь у Раді миру – ініціативі, що має координувати кроки щодо ситуації в Газі і яку просуває американський лідер.