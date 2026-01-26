Трамп знову погрожує нищівними тарифами: у Канаді відповіли на ультиматум США

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівні мита проти Канади, якщо Оттава укладе угоду про вільну торгівлю з Китаєм. На погрози президента відреагував канадський прем'єр-міністр Марк Карні.

Що відповіли у Канаді на погрози Трампа?

Він заявив, що Канада не планує торгівельної угоди з Китаєм, передає 24 Канал з посиланням на CBC News.

Канада не може домовлятися про повноцінну торгівельну угоду з Китаєм через зобов’язання в межах USMCA – тристороннього договору між Канадою, США та Мексикою,

– зазначив Карні.

Він наголосив, що під час нещодавніх контактів з китайською стороною Канада намагалася врегулювати окремі торгівельні питання, які накопичилися протягом останніх років, зокрема, щодо електромобілів, аграрної продукції та рибних товарів.

Карні наголосив, що Канада "дотримується своїх зобов’язань" у межах угоди між Канадою, США та Мексикою та не збирається їх порушувати.

Зауважте! Тристороння угода між трьома країнами Canada – U.S. – Mexico Agreement (USMCA) передбачає, що країна має намір укласти торгівельну угоду неринковою економікою, до якої відносять Китай, має попередити заздалегідь про це своїх партнерів.

Якими митами Трамп погрожує Канаді?

У вихідні Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив запровадити 100% тарифи на всі канадські товари, що імпортуватимуться до США, якщо Канада "укладе угоду з Китаєм". Щоправда, американський президент не уточнив, яку саме угоду він має на увазі.

Китай успішно і повністю захоплює колись Велику країну Канаду. Дуже сумно це бачити,

– висловив своє незадоволення глава Білого дому.

При цьому він зневажливо назвав прем'єр-міністра Карні "губернатором" – раніше Трамп у такий спосіб неодноразово кепкував із попередника Карні Джастіна Трюдо.

Якщо губернатор Карні думає, що зробить Канаду “перевалочним портом” для постачання китайських товарів до Сполучених Штатів, він глибоко помиляється,

– наголосив Трамп.

Варто знати! Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що можливі мита у 100% застосовуватимуть саме випадку, якщо Канада та Китай укладуть повноцінну угоду про вільну торгівлю.

Кому ще погрожував Трамп?