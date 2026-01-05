Оклади в бюджетній сфері з 2026 року рахуватимуть від нової тарифної ставки

З 1 січня 2026 року уряд визначив розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою. Йдеться про працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери.

Як тепер розраховують посадові оклади?

Від цього показника розраховуватимуть інші посадові оклади та забезпечуватимуть диференціацію зарплат. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №4 від 2 січня 2026 року.

Уряд вніс зміни в постанову № 1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Згідно з ними, посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2026 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду – 3 470 гривень.

Тож керівникам бюджетних установ доручили провести диференціацію заробітної плати працівників, які отримують "мінімалку", у межах наявного фонду зарплати.

Для цього їм рекомендують встановлювати доплати, надбавки, премії з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Нагадаємо, Єдина тарифна сітка (ЄТС) – це система тарифних розрядів і коефіцієнтів, за якою посадові оклади визначають шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.

Зверніть увагу! Норми документа стосуються працівників освіти, охорони здоров'я, культури та інших галузей, що фінансуються з бюджету. Водночас ЄТС не застосовують до оплати праці державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

До слова, Бюджетна декларація на 2026 – 2028 роки передбачає врахування показників посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС:

з 1 січня 2027 року – 3 744 гривні,

з 1 січня 2028 року – 4018 гривень.

Яка ситуація із зарплатою в Україні?