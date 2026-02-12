Пошкоджені ТЕЦ у Києві запустять: Шмигаль оголосив терміни
- ТЕЦ у Києві, пошкоджені уламками дронів, відновлять роботу протягом однієї-двох діб.
- Через російський обстріл майже 2 600 будинків у Києві залишилися без тепла станом на ранок 12 лютого.
Будинки в Києві, які були відключені від опалення через російський обстріл 12 лютого, під'єднають до тепла вже незабаром. Це відбудеться протягом однієї – двох діб.
Коли можна буде запустити ТЕЦ у Києві?
На об'єкти теплопостачання впали уламки дронів, тому сталися локальні пошкодження, про що розказав міністр енергетики Денис Шмигаль.
Були прильоти уламків по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у Києві. Це спричинило пошкодження газорозподільчого і газокомпресорного пристроїв на одній з ТЕЦ. На другій розбиті циркнасоси, циркводоводи — система підготовки води
Щодо ТЕЦ-5: Шмигаль сказав, що є сподівання, що за добу все буде відновлення. Для ТЕЦ-6 знадобиться відновлення приблизно на дві доби.
Водночас міністр відзначив кращу ситуацію, якщо порівнювати з попередніми атаками Росії. Потепління у столиці дало змогу комунальникам не зливати систему опалення. Тому потім буде не потрібно витрачати ще два тижні на ліквідацію поривів та підключення будинків.
Система наповнена водою. Доба-дві доби – поремонтуємо обладнання на "ТЕЦках" і тепло в будинки буде повернуто,
– сказав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що мер столиці Віталій Кличко розповів вранці 12 лютого, що після масованої атаки минулої ночі, внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, майже 2 600 будинків опинилися без тепла.
Це багатоповерхівки як на лівому березі, так і на правому, зокрема у таких районах:
- Деснянському;
- Дніпровському;
- Печерському;
- Соломʼянському.
Зверніть увагу! Понад 1 100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж залишаються без теплопостачання. А через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ подати туди теплоносій наразі просто неможливо.
Що ще слід знати про ситуацію у столиці?
- Навіть з початком весни ситуація у Києві суттєво не покращиться. Щонайменше до середини березня про зміни щодо відключень світла в столиці говорити не варто. Однак електроенергію подаватимуть більше, аніж 2 години. Але за умови, якщо не буде нових атак.
- Водночас ситуація на різних берегах столиці відрізняються. Правий берег міста будували раніше, там є велика кількість малих котелень – до 180 у різних районах. Тому там перебоїв з теплом немає. Тоді як на лівому березі Києва – є.