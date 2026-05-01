Коли є тільки 15 років страхового стажу: який буде розмір пенсії у 2026 році

Якщо йдеться про пенісю за віком, то її розмір в Україні визначається індивідуально. Важливими факторами для розрахунку є сума зарплатні та кількість страхового стажу.

Якою буде пенсія, якщо 15 років стажу?

Чим довший стаж та чим більша зарплата, тим більше шансів отримати більшу пенсію, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Пенсія за віком визначається відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Формула зокрема є такою: П = Зп х Кс.

П – це розмір пенсії у гривнях;

Зп – заробітна плата (дохід особи) у гривнях, визначається відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону.

Що таке середня зарплата? Це середнє значення офіційних заробітків по країні за останні три роки.

Водночас індивідуальний коефіцієнт зарплати визначається як співвідношення зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по країні за той самий період. Він розраховується за всі місяці роботи – з 1 липня 2000 року до призначення пенсії.

Коефіцієнт страхового стажу – це кількість місяців офіційної роботи, яку ділять на 1 200. Тобто рік стажу надає приблизно 1% від зарплати.

Нагадаємо! З 1 січня 2026 року для нарахування пенсії необхідно мати не менше 15 років страхового стажу. До нього зараховуються тільки ті періоди, за які було сплачено страхові внески не менше мінімального розміру. Про це писали у ПФУ.

ФАКТИ розглянули приклад, де стаж робити становить 15 років, а коефіцієнт зарплатні – 1,1.

Таким чином, 17 482,87 помножується на 1,1. Це дорівнює 19 231,16 гривні.

Водночас 19 231,16 помномжується на 0,15. І це вже 2 884,67 гривні.

Звідки взялись цифри? Середня по країні зарплата в останні три роки оцінювалась у 17 482,87 гривні. Далі її помножили на коефіцієнт, який зазначений вище.

Потім цей показник множать на коефіцієнт стажу 0,15. А значить, що орієнтовний розмір пенсії становитиме 2 884,67 гривні на місяць.

При цьому держава встановлює гарантований мінімальний розмір пенсії, нижче якого виплата бути не може,

– нагадали у тексті.

Важливо! Однак слід відзначити, що розрахунок лише приблизний. А індивідуальний коефіцієнт зарплати може змінюватися залежно від співвідношення зарплати з середньою по країні за кожен місяць роботи.

Що ще слід знати про стаж та пенсію?

Експерт Сергій Коробкін пояснив, що не завжди доцільно купувати стаж, якщо його не вистачає. Він вважає, що людина повинні оцінити всі плюси та мінуси цього рішення.

Якщо до пенсії залишилося небагато часу, то можна докупити стаж. Але він коштуватиме вдвічі дорожче. Водночас купівля може бути доцільно для тих, у кого трохи не вистачає страхового стажу.

Також Верховна Рада ухвалила закон про спрощення процесу підтвердження страхового стажу. Сергій Коробкін розповів і про цей важливий нюанс.

Наприклад, Пенсійний фонд має інформувати людей, якщо немає даних у реєстрах застрахованих осіб про стаж, якого не вистачає. Проте наразі не прописаний механізм, коли та як саме вони мають інформувати. людей. І це має змінитися.