"Зимова тисяча" від Зеленського: як і до якого числа можна подати заявку

У суботу, 15 листопада, стартує президентська програма "Зимова підтримка". Тож усі громадяни України, які перебувають на території держави можуть отримати 1000 гривень.

Деталі оформлення заявки на отримання грошової допомоги розповідає 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Читайте також Роки праці не зарахують: кого залишать без пенсії у 2026 році

Що треба зробити для отримання 1000 гривень?

Оформити заявку на отримання грошової виплати можна онлайн або ж у відділенні Укрпошти.

Подати заявку через застосунок Дія можна вже з 15 листопада. Після подання ви отримаєте підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку "Національний кешбек".

Зауважте! Термін подачі заявки – до 24 грудня 2025 року.

Отримані кошти дозволяється спрямовувати на сплату житлово-комунальних послуг, купівлю медикаментів, харчових продуктів вітчизняного виробництва (окрім підакцизних товарів), книжкової продукції, а також на здійснення благодійних пожертв або оплату поштових послуг.

Використати їх потрібно до 30 червня 2026 року.

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Для цього нічого не треба робити додатково.

Якщо ж пенсія надходить на банківський рахунок і особа не користується Дією, то з 18 листопада по 24 грудня включно вона може особисто звернутися до відділення Укрпошти та подати письмову заяву.

Кошти, отримані через Укрпошту, дозволено витрачати на товари українського виробництва, що продаються в АТ "Укрпошта", а також на оплату послуг у її відділеннях, зокрема поштових, комунальних та переказів донатів на підтримку Сил Оборони.

Зверніть увагу! Усі подробиці стосовно програми "Зимова підтримка" можете знайти на сайті.

Що відомо про програму?