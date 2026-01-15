Гучна інвестиційна обіцянка: США близькі до великої угоди з азійським союзником

США і Тайвань майже досягли консенсусу щодо торгівлі між країнами після нового раунду переговорів цього тижня у Вашингтоні. Угода, яка тривалий час перебувала в глухому куті, ймовірно, наближається до завершення.

Як проходять переговори США і Тайваню?

Найближчими днями віцепрем’єр Тайваню Чен Лі-цзюнь і торгівельна представниця Ян Жень-ні планують зустрітися з представниками адміністрації президента Дональда Трампа у Вашингтоні, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Після цього очікується, що Тайвань підпише документи щодо домовленостей з Офісом торгівельного представника США.

Втім, наразі невідомо, чи вдасться укласти остаточну торгівельну угоду між країнами під час цього візиту. Влада Тайваню вже кілька місяців заявляє, що домовленість близька, але офіційного оголошення досі не було.

Попри це, поїздка є черговим підтвердженням того, що багатомісячні переговори між Вашингтоном і Тайбеєм входять у фінальну стадію,

– зазначає видання.

Зауважте! Тайванський уряд прагне домовитися з Вашингтоном про зниження американських тарифів на свій експорт. Також азійський союзник США хоче отримати преференції на постачання напівпровідників, якщо Сполучені Штати запровадять галузеві тарифи в майбутньому.

Що передбачає майбутня угода?

Нова угода може зобов’язати Тайвань інвестувати кошти у США та здійснювати підготовку американських працівників у сфері виробництва напівпровідників та інших технологій, пише Reuters.

За попередніми даними, найбільший у світі виробник мікросхем TSMC планує значно розширити інвестиції у виробництво чипів на території Сполучених Штатів;

Компанія зобов’яжеться побудувати щонайменше 4 нові заводи в Аризоні, доповнивши ними шість фабрик і дві лінії з пакування чипів, які були анонсовані раніше.

Натомість у новій торгівельній угоді тарифи на імпорт тайванських товарів у США можуть знизити до 15%, зрівнявши з митами для Японії та Південної Кореї, які торік уклали торгівельні домовленості з адміністрацією Трампа.

Підписання угоди стане серйозною дипломатичною перемогою Тайбея, який прагне завершити домовленість до запланованої зустрічі Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у квітні,

– додає видання.

Водночас для Трампа ця угода означатиме ще одну гучну інвестиційну обіцянку від ключового закордонного виробника чипів, яку він зможе представити як успіх своєї торгівельної політики.

Варто знати! Укладання угоди між США та Тайванем вимагає обережної дипломатії у відносинах із Пекіном. Адже Китай вважає острів своєю територією і може різко відреагувати на будь-які домовленості між Вашингтоном і Тайбеєм.

Які тарифи для Тайваню діють нині?