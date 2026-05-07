Трампу не сподобається: переговори ЄС про угоду зі США провалилися, попри погрози

Переговори між європейськими законодавцями та урядами щодо реалізації торгівельної угоди зі США завершилися в середу ввечері без жодного прориву. Такий результат може розлютити президента Дональда Трампа, який вже погрожує ЄС новими тарифами.

Чому законодавці ЄС не домовилися про угоду?

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович закликав усіх учасників переговорів досягти домовленості, щоб стабілізувати торгівельні відносини з Вашингтоном. Проте після приблизно шести годин перемовин сторони так і не змогли домовитися, пише Politico.

Сьогодні ввечері відбулися хороші та конструктивні переговори з Радою ЄС та Єврокомісією. Важливо, щоб ми уклали угоду, захищену від Трампа, ще до остаточного оформлення домовленості,

– зазначила після зустрічі депутатка Європарламенту Карін Карлсбро.

Нагадаємо, ЄС досяг рамкової домовленості щодо торгівлі зі США ще минулого липня. Однак досі так і не виконав свою частину угоди, оскільки не ухвалив необхідне законодавство.

Річ у тім, що Єврокомісія та більшість країн блоку прагнуть завершити угоду, але депутати Європарламенту зайняли жорсткішу позицію. Це сталося після того, як Трамп на початку року заявив про бажання приєднати Гренландію до США.

Крім того, законодавці почали сумніватися у вигідності угоди, коли Верховний суд США у лютому скасував попередні тарифи Трампа.

Голова торгівельного комітету Європарламенту Бернд Ланге після зустрічі у середу заявив, що депутати просунулися в переговорах про законодавство, яке має закріпити торгівельну угоду між ЄС і США. Однак при цьому він визнав, що потрібно більше часу, пише Reuters.

Ми як ніколи раніше налаштовані просувати та захищати мандат парламенту, щоб надати додаткові гарантії, які будуть корисними як для громадян, так і для компаній у ЄС та США,

– заявив Ланге.

У Європарламенті повідомили, що наступна зустріч перемовників запланована на 19 травня у Страсбурзі.

Зауважте! ЄС і США прагнуть досягти остаточного компромісу щодо угоди до липня 2026 року. Тоді мають завершитися тимчасові тарифи, введені Трампом.

Чому Трамп незадоволений Європою?

Затягування з імплементацією торгівельної угоди вже викликало незадоволення Трампа. А відсутність особливого прогресу на новій зустрічі законодавців ЄС може ще більше розлютити президента США.

Трамп нещодавно вже пригрозив запровадити 25% мита на європейські автомобілі, якщо ЄС не почне виконувати торгівельну угоду, укладену торік.

Я радий повідомити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не дотримується нашої торгівельної угоди, про яку ми повністю домовилися, наступного тижня я підвищу мита, що стягуються з Європейського Союзу на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів,

– написав Трамп 1 травня у своїй мережі Truth Social.

Водночас він додав, що США застосовуватимуть жодних тарифів, якщо європейські компанії вироблятимуть легкові автомобілі та вантажівки на заводах у США.

Зауважте! Трамп не вперше погрожує ЄС новими тарифами, попри торгівельні домовленості. Однак експерт-міжнародник Євген Добряк розповів 24 Каналу, що своєю суперечливою політикою Трамп лише ризикує втратити передові позиції у світі і надає можливості конкурентам посилювати свій вплив.

Що відомо про рамкову угоду США та ЄС?

Торгівельна угода між США та Євросоюзом передбачає запровадження 15% мит на більшість європейських товарів, які постачаються на американський ринок. У відповідь ЄС погодився скасувати свої мита на промислові товари зі США.

Однак у Європарламенті процес її ратифікації вже двічі ставили "на паузу" через дії та заяви Дональда Трампа. Перший раз голосування призупинили ще у січні. Тоді торговий комітет Європарламенту висловив протест через вимоги Трампа щодо Гренландії, а також його погрози запровадити нові мита проти європейських союзників, які не підтримали позицію Вашингтона.

Уже в лютому розгляд угоди знову заморозили після рішення США ввести глобальні 10% тарифи на імпорт. У Брюсселі побоювалися, що під удар можуть потрапити окремі категорії європейського експорту.

Тепер євродепутати пропонують додатково посилити умови майбутньої угоди. Серед ідей – автоматичне призупинення угоди, якщо Вашингтон знову почне погрожувати територіальній цілісності ЄС, а також можливість повного розриву домовленостей ще до завершення президентського терміну Трампа.