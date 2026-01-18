На тлі заяв Трампа про Гренландію: ЄС може зупинити важливу угоду з США

Європейський парламент готов зупинити затвердження торгівельної угоди між Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Причиною такого рішення є оголошення президента США Дональда Трампа щодо запровадження нових мит проти країн, які підтримали Гренландію.

Яку угоду можуть припинити через ситуацію з Гренландією?

Про ситуацію з угодою повідомив Манфред Вебер, голова найбільшої політичної фракції Європарламенту – Європейської народної партії, пише 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережі Х.

Європейська народна партія (EPP) підтримує торгівельну угоду між ЄС і США, але з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії схвалення на цьому етапі неможливе,

– написав Манфред Вебер.

Зверніть увагу! Він наголосив: запровадження нульових мит на американські товари має бути призупинене.

Нагадаємо, що у суботу, 17 січня, у своїй соціально мережі Truth Social Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит проти союзників Гренландії. Про це повідомили у Clash Report.

Мита стягуватимуться з таких країн:

Данія; Норвегія; Швеція; Франція; Німеччина; Велика Британія; Нідерланди; Фінляндія.

Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених держав стягуватиметься мито у розмірі 10% на всі товари, що постачаються до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде підвищено – до 25%.

Ми багато років субсидували Данію, всі країни Європейського союзу та інші країни, не стягуючи з них митних зборів або будь-яких інших компенсацій. Тепер, через століття, настав час Данії відплатити добром – на кону мир у всьому світі,

– заявив американський лідер.

Зауважте! Дональд Трамп додав, що США готові до негайних перемовин із Данією або людей із вищезгаданих країн.

Що ще відомо про реакцію ЄС щодо мит Трампа?