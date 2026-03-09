Залежність ціною в мільярди: співпраця з Китаєм обернулася для Білорусі катастрофою

П'ятирічний план Білорусі про співпрацю з Китаєм офіційно провалився. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко сам визнав невдачу під час наради щодо торгівлі з КНР.

Як зростає торговий дефіцит з Китаєм?

Наразі він вже готує нову директиву, але риторика про нарощування експорту залишається лише словами, пише Служба зовнішньої розвідки України.

Дивіться також Експеримент провалився: як інфляція в Білорусі вийшла з-під контролю та зросла до 6,8%

На практиці кожна нова спроба Мінська зблизитися з Пекіном лише збільшує діру в бюджеті. Торговий дефіцит з Китаєм торік виріс на 4,5 мільярда доларів з 2019 року.

Імпорт із Китаю стабільно випереджає білоруський експорт, а дисбаланс набув структурного характеру,

– зазначають у розвідці.

Жодного місяця за останні роки Білорусь так і не вийшла "в плюс".

До того торгова структура між країнами демонструє не партнерство, а залежність від Китаю. Білорусь постачає до країни лише ресурси:

калійні добрива;

агропродукцію;

сировину.

Натомість КНР торгує:

технікою;

електронікою;

обладнанням.

Тобто китайські товари планомірно знищують білоруських виробників на їхньому ж ринку. При цьому Пекін не передає чутливі технології, тримаючи Мінськ на короткому повідку ліцензій та обмежень.

Макроекономічні втрати від масштабного імпорту розподіляються по всій економіці – через тиск на національних виробників і зростання залежності від зовнішніх поставок. Точкові вигоди окремих компаній і контрактів при цьому активно просуваються держпропагандою як свідчення успішного партнерства,

– додає СЗРУ.

Зауважте! На додачу залежність Білорус міцнішає, оскільки більшість товарів іде через Росію. У підсумку Китай торгує майже без ризиків, а Мінськ змушений підлаштовуватися під умови, які диктують у Пекіні та Кремлі.

Як росте залежність від Росії?

При цьому залежність Білорусі від Росії теж росте. Так, Мінськ планує збудувати третій енергоблок БелАЕС. І це при тому, що два енергоблоки, які працюють зараз, вже забезпечують обсяги електроенергії із надлишком у 5%, пише СЗРУ.

Вся річ у тім, що гроші на будівництво майже повністю надає Москва. З 6,838 мільярда доларів фінансування 5,36 мільярда – позика від Кремля.

Фактично білоруси платять як за електроенергію, так і за кредит на її виробництво, – говорять у розвідці.

До того ж Мінськ продовжує імпортувати з Росії десятки мільярдів кубометрів газу, попри заяви про скорочення постачань.

Яка ситуація в економіці Білорусі?