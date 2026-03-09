Укр Рус
9 березня, 12:15
4

Залежність ціною в мільярди: співпраця з Китаєм обернулася для Білорусі катастрофою

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Білорусь провалила п'ятирічний план співпраці з Китаєм, збільшуючи торговий дефіцит до 4,5 мільярда доларів.
  • Залежність країни від Росії також зростає, оскільки Москва фінансує будівництво енергоблоку БелАЕС і надає газ.

П'ятирічний план Білорусі про співпрацю з Китаєм офіційно провалився. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко сам визнав невдачу під час наради щодо торгівлі з КНР.

Як зростає торговий дефіцит з Китаєм?

Наразі він вже готує нову директиву, але риторика про нарощування експорту залишається лише словами, пише Служба зовнішньої розвідки України

На практиці кожна нова спроба Мінська зблизитися з Пекіном лише збільшує діру в бюджеті. Торговий дефіцит з Китаєм торік виріс на 4,5 мільярда доларів з 2019 року. 

Імпорт із Китаю стабільно випереджає білоруський експорт, а дисбаланс набув структурного характеру, 
– зазначають у розвідці. 

Жодного місяця за останні роки Білорусь так і не вийшла "в плюс". 

До того торгова структура між країнами демонструє не партнерство, а залежність від Китаю. Білорусь постачає до країни лише ресурси: 

  • калійні добрива;
  • агропродукцію;
  • сировину.

Натомість КНР торгує: 

  • технікою;
  • електронікою;
  • обладнанням. 

Тобто китайські товари планомірно знищують білоруських виробників на їхньому ж ринку. При цьому Пекін не передає чутливі технології, тримаючи Мінськ на короткому повідку ліцензій та обмежень.

Макроекономічні втрати від масштабного імпорту розподіляються по всій економіці – через тиск на національних виробників і зростання залежності від зовнішніх поставок. Точкові вигоди окремих компаній і контрактів при цьому активно просуваються держпропагандою як свідчення успішного партнерства, 
– додає СЗРУ. 

Зауважте! На додачу залежність Білорус міцнішає, оскільки більшість товарів іде через Росію. У підсумку Китай торгує майже без ризиків, а Мінськ змушений підлаштовуватися під умови, які диктують у Пекіні та Кремлі.

Як росте залежність від Росії? 

При цьому залежність Білорусі від Росії теж росте. Так, Мінськ планує збудувати третій енергоблок БелАЕС. І це при тому, що два енергоблоки, які працюють зараз, вже забезпечують обсяги електроенергії із надлишком у 5%, пише СЗРУ.

Вся річ у тім, що гроші на будівництво майже повністю надає Москва. З 6,838 мільярда доларів фінансування 5,36 мільярда – позика від Кремля. 

Фактично білоруси платять як за електроенергію, так і за кредит на її виробництво, – говорять у розвідці. 

До того ж Мінськ продовжує імпортувати з Росії десятки мільярдів кубометрів газу, попри заяви про скорочення постачань. 

Яка ситуація в економіці Білорусі? 

  • Під впливом Росії економіка Білорусі демонструє ознаки серйозного ослаблення. Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання ВВП країни на 2025 та 2026 роки до 2,1% та 1,4% відповідно, що значно гірше за попередні оцінки.

  • Регіони країни страждають від скорочення промислового виробництва. Білоруська промисловість зазнає труднощів через зниження попиту на російському ринку, закриття польського кордону та обмеження експорту до ЄС.

  • Через уповільнення економіки Росії білоруські виробники не можуть реалізовувати продукцію, що призводить до зростання складських запасів та вимушених простоїв підприємств. На промислових заводах відзначають проблеми з роботою та приховане безробіття. 