Залежність ціною в мільярди: співпраця з Китаєм обернулася для Білорусі катастрофою
- Білорусь провалила п'ятирічний план співпраці з Китаєм, збільшуючи торговий дефіцит до 4,5 мільярда доларів.
- Залежність країни від Росії також зростає, оскільки Москва фінансує будівництво енергоблоку БелАЕС і надає газ.
П'ятирічний план Білорусі про співпрацю з Китаєм офіційно провалився. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко сам визнав невдачу під час наради щодо торгівлі з КНР.
Як зростає торговий дефіцит з Китаєм?
Наразі він вже готує нову директиву, але риторика про нарощування експорту залишається лише словами, пише Служба зовнішньої розвідки України.
На практиці кожна нова спроба Мінська зблизитися з Пекіном лише збільшує діру в бюджеті. Торговий дефіцит з Китаєм торік виріс на 4,5 мільярда доларів з 2019 року.
Імпорт із Китаю стабільно випереджає білоруський експорт, а дисбаланс набув структурного характеру,
– зазначають у розвідці.
Жодного місяця за останні роки Білорусь так і не вийшла "в плюс".
До того торгова структура між країнами демонструє не партнерство, а залежність від Китаю. Білорусь постачає до країни лише ресурси:
- калійні добрива;
- агропродукцію;
- сировину.
Натомість КНР торгує:
- технікою;
- електронікою;
- обладнанням.
Тобто китайські товари планомірно знищують білоруських виробників на їхньому ж ринку. При цьому Пекін не передає чутливі технології, тримаючи Мінськ на короткому повідку ліцензій та обмежень.
Макроекономічні втрати від масштабного імпорту розподіляються по всій економіці – через тиск на національних виробників і зростання залежності від зовнішніх поставок. Точкові вигоди окремих компаній і контрактів при цьому активно просуваються держпропагандою як свідчення успішного партнерства,
– додає СЗРУ.
Зауважте! На додачу залежність Білорус міцнішає, оскільки більшість товарів іде через Росію. У підсумку Китай торгує майже без ризиків, а Мінськ змушений підлаштовуватися під умови, які диктують у Пекіні та Кремлі.
Як росте залежність від Росії?
При цьому залежність Білорусі від Росії теж росте. Так, Мінськ планує збудувати третій енергоблок БелАЕС. І це при тому, що два енергоблоки, які працюють зараз, вже забезпечують обсяги електроенергії із надлишком у 5%, пише СЗРУ.
Вся річ у тім, що гроші на будівництво майже повністю надає Москва. З 6,838 мільярда доларів фінансування 5,36 мільярда – позика від Кремля.
Фактично білоруси платять як за електроенергію, так і за кредит на її виробництво, – говорять у розвідці.
До того ж Мінськ продовжує імпортувати з Росії десятки мільярдів кубометрів газу, попри заяви про скорочення постачань.
Яка ситуація в економіці Білорусі?
Під впливом Росії економіка Білорусі демонструє ознаки серйозного ослаблення. Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання ВВП країни на 2025 та 2026 роки до 2,1% та 1,4% відповідно, що значно гірше за попередні оцінки.
Регіони країни страждають від скорочення промислового виробництва. Білоруська промисловість зазнає труднощів через зниження попиту на російському ринку, закриття польського кордону та обмеження експорту до ЄС.
Через уповільнення економіки Росії білоруські виробники не можуть реалізовувати продукцію, що призводить до зростання складських запасів та вимушених простоїв підприємств. На промислових заводах відзначають проблеми з роботою та приховане безробіття.