Союз дав тріщину: торгівля Росії з Китаєм вперше обвалилася від початку війни

Після запровадження західних санкцій у відповідь на збройну агресію проти України саме Китай врятував економіку Росії, наростивши обсяги торгівлі між країнами. Проте у 2025 році Пекін вперше за 4 роки скоротив імпорт російських товарів.

Як скоротився імпорт з Росії?

За даними китайської митниці, Китай скоротив закупівлі російської нафти у період із січня по листопад 2025 року на 7,6% – до 91,5 мільйона тонн, передає 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Особливо показові втрати Москви у грошовому вимірі – експорт обвалився на 20%. Цьому посприяло падіння цін та знижки, які довелося надавати Пекіну, аби збути нафту.

Впали постачання й російських нафтопродуктів до Китаю:

за легкими дистилятами – на 3%;

а за важкими – на цілих 33%.

У грошовому розрахунку Росія втратила 33% та 40% доходів відповідно.

Експорт вугілля до Китаю зменшився на 11% – до 72,4 мільйона тонн, що у грошах склало 29%, або 6,9 мільярда доларів.

Не обійшов спад й інші галузі торгівлі між країнами.

Обсяги закупівель деревини Китаєм скоротилися на 10%, що призвело до зменшення вартості на 8,7%;

Різко обвалилися постачання чорних металів – аж на 63% – до 245 тисяч тонн.

Росія наростила експорт скрапленого природного газу (СПГ) до Китаю за 11 місяців 2025 року на 12%, але у грошах втратила 1,8%.

Зауважте! Водночас Китай збільшив імпорт газу трубопроводом "Сила Сибіру" та кольорових металів – нікелю й алюмінію.

Які проблеми для Росії несе скорочення торгівлі?

У перший рік повномасштабної війни в Україні торгівля між Китаєм та Росією зросла на 30%, у 2023 році додала ще стільки ж. Проте вже у 2024 році зростання сповільнилося, а в 2025 році – вперше пішла на спад.

Внаслідок цього частка російського ринку в експорті Китаю скоротилася з 3,2% до 2,7%, а Росія опустилася на 9-те місце серед найбільших покупців китайських товарів,

– зазначає видання.

Разом з тим вперше від початку війни Китай почав менше продавати Росії – поставки впали на 11,8% у січні – листопаді 2025 року.

На тлі проблем в економіці, які лише продовжують зростати, у Москві спад торгівлі з Китаєм викликав неабияке занепокоєння. За даними Reuters, російський диктатор Володимир Путні нібито навіть попросив збільшити товарообіг між країнами, але, вочевидь, не переконав китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Водночас, за словами аналітиків, залежність Москви від Пекіна досягла таких масштабів, що навіть незначні проблеми в китайській економіці можуть боляче вдарити по російській. За підрахунками Інституту економік, що розвиваються, банку Фінляндії, скорочення попиту в Китаї на 1% здатне зменшити ВВП Росії на 0,1%,

Кремль називає відносини з Китаєм стратегічним і безмежним партнерством, на практиці вони є глибоко асиметричними,

– говорить співробітниця Peterson Institute for International Economics Еліна Рибакова.

Зауважте! Китай для Росії залишається наразі найбільшим ринком збуту сировини, найперше нафти й газу. Проте для Пекіна російський ринок є відносно невеликим, співмірний із Мексикою.

