"Президентство як куля-таран": чому політика Трампа шкодить економіці США

Губернатор Каліфорнії оцінив політику Трампа, зокрема згадав нові корупційні схеми. Однак питання залишається відкритим – як це вплине на економічні показники країни.

Як Ньюсом оцінює роботу президента США?

Про те, чому губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа, йдеться інтерв'ю CNN.

Так, очільник штату Каліфорнія Гевін Ньюсом розповів, що економіка США з приходом Трампа почала падати.

Зростання ВВП у минулому кварталі – лише 1,4%, інфляція знову піднялася до 3%. Найгірший ринок праці з 2013 року. За підсумками року – 2,2% зростання ВВП, тоді як він отримав економіку з показником 2,8%. Це президентство як куля-таран, що трощить економіку,

– пояснює Ньюсом.

Він також додав, що в цілому не задоволений економічною моделлю, яку встановив президент.

Зверніть увагу! Тепер економіка базується на масових депортаціях, податкових пільгах для мільярдерів і тарифній політиці.

Щодо тарифів та президентського мита – Ньюсом висловився окремо. Він переконаний, що це про особисту вигоду та нову корупційну схему.

І, до речі, ці мита - це операція в особистих інтересах. Йдеться про його власний портфель. Ви чудово знаєте, що він зробив у В’єтнамі з тарифами: використав їх, щоб вибити вигідні умови для свого гольф-клубу й пришвидшити реалізацію власного девелоперського проєкту,

– додав губернатор.

Зокрема зазначив, що такі дії – "безпрецедентна корупція". А на підсумок назвав Трампа "шахраєм".

Чим займається Трамп на посаді президента?

Нині, замість розв'язування тих же економічних питань – Трамп у пошуках свого наступника для виборів у 2028 році. Про це пише Axios.

Очільник Білого дому вважає найкращими кандидатами на президента Джей Ді Венса, віцепрезидента, а також – Марко Рубіо, радника з національної безпеки.

Зокрема радники Трампа обговорюють двох кандидатів, як "ідеальний тандем", але першість прогнозують Венсу.

Що відомо про мита Трампа?

Нещодавно Трамп оголосив про підвищення тарифів. Так, навіть після рішення Верховного суду США, який скасував більшість мит, Трамп все ж вирішив збільшити їх з 10% до 15%.

Раніше повідомлялося, що мита, які були індивідуальні для кожних країн тепер набувають іншої форми. Адже Трамп запровадив тарифи для всіх країн.