Фінансування від МВФ: чи матиме цьогоріч Україна труднощі щодо допомоги

Засоби масової інформації пишуть, що Україна має труднощі з допомогою від Міжнародного валютного фонду. Мова йде про пакет підтримки у розмірі 8,1 мільярда доларів.

Що буде з фінансуванням від Міжнародного валютного фонду?

Проте розгляд податкових питань є одним зі структурних маяків в угоді з МВФ, про що повідомив експерт Олександр Паращій для 24 Каналу.

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Але це не означає, що тут не може бути компромісів, наприклад щодо оподаткування малого бізнесу. Рада МВФ затвердила нову програму, отже вагань там немає.

Міжнародний валютний фонд зокрема більше зацікавленій у тій програмі, ніж Україна. Річ у тім, що фонд отримає більше грошей за 4 роки, ніж надасть Україні.

Водночас для України позика є дуже дорогою. А за наявності інших джерел фінансування дефіциту бюджету немає сенсу поспішати отримати підтримку.

Експерт Сергій Кораблін наголошує, що Київ повинен виконувати взяті на себе зобов'язання, зокрема чотирирічної програми з МВФ. Інакше непорозуміння можуть змінити відносини з донорами та перспективи їх подальшого розвитку.

Сергій Кораблін Член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи в ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України Не має сумніву, що поточні проблемні питання буде врегульовано й Україна отримає запланований транш від МВФ.

Але він наголосив: назвати це вдалим стартом програми, узгодженої лише пару тижнів тому, вряд чи можна.

Зверніть увагу! Україна отримала перший транш від МВФ 3 березня. Про це повідомляли прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Йдеться про суму 1,5 мільярда доларів.

Що ще слід знати про події щодо МВФ?