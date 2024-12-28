Стратегічний прорив: Україна вперше отримала скраплений газ зі США

У Володимира Зеленського заявили про перемогу на енергетичному фронті. Стало відомо, що Україна отримала першу поставку скрапленого газу зі США.

Із 1 січня 2025 року Київ зупиняє транзит російського газу. О сьомій годині він буде фізично перекритий. Відновлення транзиту буде можливе лише, якщо Єврокомісія попросить перекачувати не газ країни-агресорки, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення Андрія Єрмака та ДТЕК.

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Відповідь на шантаж Кремля

За словами керівника Офісу президента, Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США через Грецію.

Це не просто вантаж – це стратегічний крок. Попри намагання Росії зруйнувати нашу енергетичну систему під час війни, ми здобули ще одну перемогу на енергетичному фронті,

– заявив Єрмак.

Посадовець зауважив, що українська компанія ДТЕК домовилася про поставки газу із американською Venture Global до 2026 рок. "Це стабільність і впевненість у завтрашньому дні для мільйонів українців", – додав він.

Зазначимо, що йдеться про купівлю 100 мільйонів кубічних газу. До слова, зупинка транзиту російського газу через Україну завдасть удару по Газпрому. За перші 9 місяців 2024 року російська компанія вже зазнала збитків у 309 мільярдів рублів.