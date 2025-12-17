Укр Рус
Економіка Соцвиплати Стаж до 2004 року: як його порахувати і чи потрібна трудова книжка
17 грудня, 07:00
4

Стаж до 2004 року: як його порахувати і чи потрібна трудова книжка

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • До трудового стажу до 2004 року входять військова служба, навчання у вишах, період отримання допомоги по безробіттю, робота ув’язнених, робота за договором ЦПХ та підприємництво.
  • Стаж без трудової книжки підтверджується довідками з підприємства, архівів, особовими рахунками, даними реєстру застрахованих осіб, трудовими договорами, або свідченнями щонайменше двох свідків.

До 1 січня 2004 року в Україні рахували трудовий стаж, а після цієї дати – страховий. Обрахунки дещо відрізняються, до того ж треба знати, що робити у випадку втрати трудової книжки.

Як рахують стаж до 2004 року?

Трудовий стаж рахують на підставі трудової книжки. Про це у ПФУ розповіли на запит 24 Каналу.

Дивіться також Надбавка до Нового року: чи є в Україні "тринадцята пенсія" і як її отримати 

До трудового стажу входять:

  • Військова служба (зараховують на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ);
  • Навчання у вишах (зараховують лише період на денній формі навчання, підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами);
  • Період отримання допомоги по безробіттю (зараховують за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості);
  • Робота ув’язнених (зараховують за умови виплати страхових внесків);
  • Робота за договором ЦПХ (зараховують на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду);
  • Підприємництво (зараховують на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків).

Як підтвердити стаж без трудової книжки?

Якщо трудову книжку чи записи в ній втрачено, стаж підтвердять на основі окремих документів. Це можуть бути: 

  • довідки з підприємства (правонаступника), архівних установ з обов’язковим посиланням на первинні документи;
  • виписки з наказів;
  • особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;
  • дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб;
  • трудові договори і угоди;
  • інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

У випадку, коли документи про трудову діяльність не збереглись, стаж можливо підтвердити на підставі показань щонайменше двох свідків, які знають заявника по спільній роботі на одному підприємстві і мають документи про власну роботу за період щодо якого вони свідчать.

Скільки стажу треба для виходу на пенсію і як його нараховують?

  • Для виходу на пенсію в 2025 році в 60 років потрібно мати мінімум 32 роки стажу, в 63 роки – 22 роки, в 65 років – 15 років стажу.  До 2028 року вимоги до мінімально необхідної кількості стажу зміняться.

  • Для обчислення пенсії враховують весь страховий стаж, але доходи до 30 червня 2000 року потрібно підтверджувати документально. Майбутні пенсіонери можуть обрати будь-які 5 років стажу з найвищою зарплатою для нарахування більшої пенсії.

  • Люди без достатнього стажу для пенсії можуть працювати до 65 років або отримати соціальну пенсію, якщо стажу немає.

  • Соціальна пенсія в цьому році становить 2 361 гривня і може бути оформлена через місцеві органи влади з подачею необхідних документів.