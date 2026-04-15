Війна "з'їдає" мільярд доларів на день: скільки США вже витратили на Близькому Сході

США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану, що отримала кодову назву "Епічна лють", 28 лютого. Відтоді вартість війни для американців могла перевищити 51 мільярд доларів.

Скільки коштує війна проти Ірану?

Відповідні обрахунки портал Iran War Cost Tracker робить на основі доповідей Пентагону для Конгресу. Дані на сайті оновлюють у режимі реального часу, а справжня сума може бути ще більшою.

Уже в перші 6 днів військова операція коштувала для США 11,3 мільярда доларів, після чого витрати становлять ще близько 1 мільярда доларів на день, тобто понад 11,5 тисяч доларів у секунду.

Зверніть увагу! Тож станом на середу, 15 квітня, лічильник минув позначку в 51 мільярд доларів.

Щоправда, ця цифра може бути дещо заниженою, про що заявляв сенатор-демократ Кріс Кунс. Деякі незалежні дослідження також свідчать, що реальні витрати нібито значно вищі.



Ціна війни в Ірані / Скриншот з сайту Iran War Cost Tracker

Цей лічильник існує тому, що громадськість має право на прозорість у режимі реального часу щодо витрат на військові операції – а не лише на звіти, які публікують роками пізніше,

– пише Iran War Cost Tracker.

Окрім того, портал оновлює дані про "людську ціну". Йдеться про:

13 загиблих і 346 поранених військовослужбовців США;

понад 5 тисяч убитих іранських військових, зокрема втрати серед вищого керівництва;

понад 1,5 тисячі загиблих і 21 тисячу поранених іранських цивільних.

До слова, напередодні Дональд Трамп в інтерв'ю FOX Business заявив, що війна з Іраном уже "дуже близька до завершення".

Що кажуть про інші витрати у США?

Натомість припинення закупівель і фінансування зброї для України американський віцепрезидент Джей Ді Венс назвав "справжнім досягненням для адміністрації".

Окрім того, у Білому домі запропонували скоротити бюджет NASA на 2027 рік, через що урядова організація може втратити понад 40 наукових проєктів, пише Space.com.