Ціни на бензин злетіли на 5 – 6 гривень за літр: як мережі АЗК пояснюють здорожчання

У березні ціни на пальне в Україні стрімко зросли й продовжують підвищуватися. Світовий енергетичний ринок "штормить" у відповідь на події на Близькому Сході, а ці хвилювання передаються українському ринку пального.

Як зростання цін на пальне пояснюють мережі АЗК?

Ціни на бензин, дизельне паливо та газ в Україні зростають кілька днів поспіль. Деталі щодо причин здорожчання пального 24 Канал дізнався у кількох великих мереж АЗК.

Дивіться також Верховна Рада планує "втихомирити" ринок пального, але доведеться зачекати

Залежно від мережі АЗС ціни на пальне відрізняються. До прикладу, 4 березня у Києві за літр бензину А-95 можна було заплатити від 63,99 до 70,99 гривні. Зростання цін і невизначеність щодо їхніх подальших рівнів спровокували великі черги на заправках.

Як повідомила в коментарі 24 Каналу пресслужба компанії ОККО, Україна залежна від імпорту пального, тож ситуація з цінами залежить від зовнішніх факторів, насамперед – світових котирувань на нафту та нафтопродукти.

Крім того, вплив справляють валютний курс, що нині зростає, логістика постачання та податкове навантаження.

Останніми днями ми спостерігаємо суттєве зростання світових цін. Зокрема, за понеділок котирування дизельного пального зросли на 120 доларів за тонну. У вівторок зростання продовжилось – ще +130 доларів за тонну. Сьогодні торги ще тривають, але вже зростання складає +80 доларів за тонну (що сумарно за три дні становить понад 330 доларів за тонну),

– повідомляють в ОККО.

У компанії зазначають, що з огляду на безпекові фактори не можуть формувати значних запасів пального, тож його закуповують регулярно і отже, оперативно реагують на зміни ринку.

Зростання цін на пальне в мережі БРСМ-Нафта також пояснюють ситуацією на світових ринках.

Як розповів у коментарі 24 Каналу директор зі стратегічного розвитку компанії Олександр Мельничук, передумови для здорожчання почали формуватися ще з 17 лютого, коли з'явилися перші сигнали щодо напруженості у відносинах між США та Іраном.

На це зреагувала нафта, тож ціна бареля на світових ринках почала поступово зростати, повідомили в компанії. Від котирувань залежать нафтопереробні заводи в Європі, Туреччині та Греції, тож вони першими зреагували на зміни й підвищили відпускні ціни на нафтопродукти.

Далі реагують трейдери, які закуповують у них паливо, а на завершальному етапі зростання дістається роздрібного сегменту.

За словами представника БРСМ-Нафти, ціни залежатимуть від впливу наведених факторів, а також – курсу гривні відносно іноземних валют.

Роздрібні мережі не формують ціни у відриві від ринку, а реагують на зміни ринкової кон'юнктури. Якщо ситуація на світових ринках та курс гривні залишатимуться стабільними, то підстав для різких цінових коливань не буде,

– говорять в БРСМ-Нафта.

У пресслужбі мережі UPG 24 Каналу повідомили, що 100% пального компанія імпортує з Німеччини та США, тож ціна на колонці формується під впливом світових котирувань нафтопродуктів та валютного курсу, а також операційних витрат та податків.

В умовах загострення ситуації на Близькому Сході та зростання курсу долара ринок реагує досить швидко, відтак зміна закупівельних цін у постачальників у Європі поступово відображається на стеллах. У компанії зауважують, що подібну ситуацію зі здорожчанням спостерігають і на європейських та американських АЗК, де вартість дизелю та бензину подекуди зросла вдвічі.

На питання щодо можливості подальшого підвищення цін на пальне в UPG відповіли, що робити довгострокові прогнози нині складно з огляду на непередбачуваність розвитку подій довкола операції в Ірані й реакції ринків на них.

Якщо напруження збережеться або посилиться, це може вплинути на ціни на нафтопродукти у Європі, а відповідно – і на закупівельну вартість для України. Саме тому ми постійно моніторимо ситуацію на міжнародних ринках і ухвалюємо рішення, виходячи з фактичної динаміки закупівельних цін та загальної ситуації,

– йдеться у повідомленні компанії.

Чи можливий дефіцит пального?

Пресслужба компанії ОККО повідомила, що нині передумов для дефіциту пального немає. Постачання здійснюють у плановому режимі, а мережа повністю забезпечена ресурсом.

У БРСМ-Нафта також не бачать жодних передумов для дефіциту пального: ринок забезпечений ресурсом, логістика є стабільною, тож постачання здійснюють у штатному режимі.

У пресслужбі UPG запевняють про відсутність підстав говорити про дефіцит, оскільки за останні роки структуру імпорту в Україні значно диверсифікували. Сама компанія постачає дизельне пальне з нафтопереробних заводів у США, а бензин – із Німеччини.

Що говорять експерти про зростання цін на пальне в Україні?

Як розповідав у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко, зовнішні фактори істотно впливають на ситуацію на внутрішньому ринку України. Проте також на ньому домінують великі гравці, а рівень конкуренції є недостатнім.

На його думку, через це існує завищена маржа від 5 – 6 гривень і більше, яку отримують насамперед великі компанії, а різниця цін дискаунтерів і великих мереж досягає 7 – 8 гривень.

Свою думку щодо зростання цін у коментарі 24 Каналу висловлював експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, на ринку нафтопродуктів в Україні немає "цінового якоря", тож великі мережі не обмежені у встановленні будь-яких цін на пальне.

З огляду на це операція США в Ірані може стати інформаційним приводом для підняття цінників на бензин та дизель.

Як змінилися ціни на пальне на АЗС?

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", середні ціни на пальне на АЗС станом на 14:00 4 березня становили:

ОККО

Бензин А-95 Pulls – 73,99 гривні за літр (+5 гривень проти 27 лютого);

Бензин А-95 Євро – 70,99 гривні за літр (+5 гривень проти 27 лютого);

Дизельне паливо Євро – 70,99 гривні за літр (+5 гривень проти 27 лютого);

Газ авто­мобільний – 41,99 гривніза літр (+2 гривні проти 27 лютого й раніше).

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 – 63,72 гривні за літр (+5,03 гривні проти 27 лютого);

Дизельне паливо – 63,31 гривні за літр (+6,31 гривні проти 27 лютого);

Газ авто­мобільний – 37,65 гривні за літр (+88 копійок проти 27 лютого).

UPG