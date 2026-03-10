Енергетична тривога в Європі: лідери ЄС скликають термінову зустріч
- Лідери ЄС зберуться на екстрену зустріч 10 березня, щоб обговорити зростання цін на енергоносії через війну на Близькому Сході.
- Хорватія та Угорщина запровадили цінові обмеження на бензин і дизель, щоб стримати ціни на пальне.
У вівторок, 10 березня, лідери європейських країн зберуться на екстрену зустріч. ЄС намагається знайти спосіб боротися зі зростанням цін на енергоносії, які стрімко дорожчають через війну на Близькому Сході.
Яку зустріч організовуються в ЄС?
Зустріч організовують Німеччина, Бельгія та Італія у форматі відеоконференції. Вона має напрацювати попередні домовленості до саміту Європейської ради, що відбудеться 19 – 20 березня, пише Politico.
За словами європейських дипломатів, у переговорах візьме участь "двозначна кількість" представників країн ЄС. Поки невідомо, скільки саме лідерів доєднаються до зустрічі, однак очікується активна участь, зважаючи на енергетичну тривогу в Європі.
Раптове зростання цін на енергоносії змусило європейських лідерів терміново шукати способи запобігти повномасштабній кризі,
– пише видання.
Зауважте! У понеділок ціни на нафту знову підскочили через війну в Ірані, яка триває вже другий тиждень. Вартість сировини перевищила 100 доларів. Міністри країн G7 навіть обговорили можливість використання стратегічних нафтових резервів, щоб врятувати світову економіку від інфляційного шоку.
Як стримують ціни в Європі?
Тим часом Хорватія та Угорщина вже намагаються стримати високі ціни на бензин. Ці дві країни стали першими в ЄС, хто запровадив цінові обмеження на пальне, пише Spiegel.
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про "стелю" на пальне:
- ціна бензину не може перевищувати 1,50 євро за літр;
- максимальна вартість дизелю – 1,55 євро за літр.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив, що уряд запроваджує цінову стелю на бензин і дизель та вивільнить державні резерви пального.
Обидві країни запровадили регулювання цін з вівторка, 10 березня.
Варто знати! Тим часом у Німеччині міністр фінансів Ларс Клінгбайль запропонував дозволити АЗС підвищувати ціни на пальне лише один раз на день.
Як поглиблюється криза в Європі?
Через війну на Близькому Сході ціни на природний газ у Європі різко пішли вгору. У понеділок, 9 березня, еталонні газові ф’ючерси підскочили приблизно на 30%, продовживши найбільше тижневе зростання з часів попередньої енергетичної кризи.
Фахівці зазначають, що для європейського газового ринку ситуація є особливо складною. Країни Європи виходять із зимового періоду з помітно скороченими запасами газу у підземних сховищах, що робить ринок більш вразливим до будь-яких перебоїв із постачанням.
Тим часом Росія заявила про готовність відновити енергетичну співпрацю з європейськими країнами. Російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва залишається відкритою щодо постачання як нафти, так і природного газу.