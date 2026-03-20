Ціни на квитки у потягах зміняться вже у травні: кому доведеться заплатити більше
- З 15 травня Укрзалізниця припиняє сезонні знижки, що діють з 1 жовтня до 15 травня, для певних категорій населення.
- Пільговий проїзд у 50% зберігається для учасників бойових дій, які можуть обрати між безплатним проїздом раз на два роки або 50% знижкою один раз на рік.
На тлі бойових дій в Україні населення активно та регулярно користується послугами Укрзалізниці. Це наразі найпростіший та найкомфортніший спосіб дістатися майже будь-якої точки країни. Тому новини щодо змін у тарифах компанії є напрочуд актуальними.
Що зміниться у тарифах Укрзалізниці?
Вже незабаром – у травні – деякі українці платитимуть за квитки у потязі більше, про що йдеться у "Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".
Річ у тім, що Укрзалізниця надає сезонні знижки, які діють щороку. Вони чинні у період з 1 жовтня до 15 травня.
Але після 15 травня і до кінця вересня пільги припиняються. Відповідно, певні категорії населення втрачають знижки у розмірі 50% на проїзд.
Мова йде про таких людей:
- особи з інвалідністю III групи через війну;
- супроводжуючі осіб з інвалідністю через війну I групи (не більше одного);
- супроводжуючі ветеранів II – III груп віком 85 років та старше;
- люди з інвалідністю через війну I та II груп;
- також УБД Другої світової війни, яким виповнилося 85 років та більше;
- люди з інвалідністю та діти з інвалідністю;
- по одному супроводжуючому для кожної особи з інвалідністю I групи або дитини з інвалідністю;
- жертви нацистських переслідувань:
- особи з інвалідністю I – III груп;
- супровідники жертв нацистських переслідувань, у яких інвалідність I групи.
Проте знижки на проїзд зникають не для всіх. Наприклад, діти від 6 до 14 років мають право на знижку у розмірі 25% на квитки у внутрішньому сполученні.
Також знижка у 50% зберігається для:
- студентів та учнів закладів освіти – в усіх вагонах внутрішнього сполучення;
- батьки військових, які загинули, пропали безвісти або померли – на всі поїздки залізницею по Україні.
Водночас учасники бойових дій можуть обрати або безплатний проїзд раз на два роки, або 50% знижки один раз на рік.
Зверніть увагу! Також з 1 березня подорожчала білизна. Про це повідомило медіа "Кошт". Тепер доведеться сплатити до 95 гривень у плацкартах та купе та до 180 гривень в люксах і м’яких вагонах.
Що ще слід знати українцям?
- Компанія Укрзалізниця запровадила нові правила. Тепер поїзди можуть тимчасово зупинятися. Ба більше, також може оголошуватися евакуація, коли йдеться про поїздки.
- Крім того, українці, які приїжджають у міста вночі, надаватиметься знижка на таксі. Зокрема це стосується затримок, які спричиненні ворожими обстрілами та змінами маршрутів.