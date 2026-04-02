Перед Великоднем в Україні дорожчає все: що буде з цінами на пальне, продукти і житло у квітні

Через нестабільність світових цін на нафту, логістичні ризики та напругу на Близькому Сході у квітні пальне для українців продовжить дорожчати. Зростатимуть також ціни на продукти через сезонні фактори й наближення Великодня.

Курс долара має шанс залишитися відносно стабільним, а на ринок нерухомості чекає нерівномірне пожвавлення.

24 Канал зібрав прогнози експертів щодо змін, яких можна очікувати у квітні.

Чого очікувати від цін на пальне

Зростання цін на пальне в Україні, яке тривало в березні, може продовжитися у квітні. Однак спрогнозувати подальшу динаміку складно з огляду на невизначеність ситуації на світових ринках, що провокує спекуляції. Про це в коментарі 24 Каналу розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Нині ситуація на світовому ринку нафти та пального залишається надзвичайно нестабільною через війну на Близькому Сході та ризики для судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти.

Сергій Куюн, директор консалтингової компанії "А-95" Сьогодні на ринку ніхто не знає, що буде завтра, це в буквальному сенсі. У березні ми побачили взагалі безпрецедентні коливання, коли одного дня плюс 20% світовий ринок дає, а наступного дня мінус стільки ж. Проблема в тому, що ніхто не може спрогнозувати ціни на ринку. Саме це призводить до величезних спекуляцій, тому що всі страхуються й заламують просто неймовірні цінники. Хеджфонди деякий час взагалі не працювали, тобто ніхто не хотів ці ризики на себе брати.

Експерт зауважує, що штовхати вартість пального для споживачів угору буде підвищення цін на нафту. У березні відбувся рекордний місячний стрибок, однак квітень розпочався зі зниження.

Нагадаємо: за даними Trading Economics, марка Brent 30 березня торгувалася вище 115 доларів за барель, тоді як тижнем раніше було 108 доларів. 1 квітня ф'ючерси впали більш ніж на 4% – нижче 100 доларів за барель.

Найскладнішою Сергій Куюн називає ситуацію з дизельним пальним, оскільки вільні обсяги для закупівлі на ринку дуже обмежені.

Прогноз по дизелю буде йти вгору. Зараз 87 – 88 гривень за літр по максимуму, я думаю, що цього тижня до 90 можемо дійти. По бензину більш спокійна ситуація: його дуже багато, є запаси, тому там не дуже якась видатна динаміка,

– говорить експерт.

Як зазначає експерт, стрибок цін на дизпаливо в Україні викликаний не стільки зростанням котирувань, скільки підвищенням цін на послуги трейдерів і логістики. До березня формула імпортної ціни дизеля на українському кордоні була такою: котирування + 50 доларів.

"На сьогодні це плюс 200 доларів. Оці 150 доларів – це не ціна зросла, а вартість послуг трейдерів, перевізників і так далі. Це навіть не котирування, це просто люди за свої послуги беруть отакі гроші, користуючись цією ситуацією. Ось вам 15% з'явилося на рівному місці тільки за рахунок цього ажіотажу", – каже Сергій Куюн.

Нині, за словами експерта, дефіциту дизпалива в Україні наразі немає й не передбачається. Компанії майже завершили контрактування на квітень, а багато трейдерів продовжують шукати й знаходити обсяги з різних джерел.

Водночас високі ціни стримують споживання, через що ринок поступово згортається, а продажі пального знижуються. У деякі дні оптовий ринок взагалі зупиняється, завмираючи в очікуванні спаду цін після чергової заяви президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо: президент Володимир Зеленський повідомляв про загрозу дефіциту дизелю в Україні, що може сягнути 90%, через перебої з постачанням нафтопродуктів у світі. Аби уникнути цього, Київ намагається домовлятися щодо постачань дизпалива з країн Близького Сходу.

Ринок нерухомості у квітні

Сезонність не буде головним драйвером для ринку нерухомості у квітні. Значно більше на купівлю житла в Україні впливатимуть безпекова ситуація в регіонах, загальна економічна стабільність та психологічний стан покупців. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері нерухомості Ірина Луханіна.

За словами експертки, пожвавлення на ринку відбуватиметься нерівномірно: активність зростатиме у тих частинах країни, де покупець житла матиме відчуття прогнозованості.

Нині основний платоспроможний попит зосереджений у Києві та області. Стабільність ринку в західних областях обумовлена факторами безпеки та внутрішньої міграції. Прифронтові ж регіони більш чутливі до новин, тож активність там може змінюватися дуже швидко.

На думку Ірини Луханіної, ціни на первинному ринку у квітні переважно залишаться на наявному рівні, тоді як на вторинному можливе локальне зростання у сильних сегментах.

Ірина Луханіна, рієлторка, аналітикиня ринку Первинний ринок у квітні покаже помірне зростання інтересу, але без різких цінових стрибків. Забудовники продовжать утримувати прайси, а основна конкуренція буде відбуватися через гнучкі умови купівлі: розтермінування, індивідуальні пропозиції, фінансові інструменти. Вторинний ринок стане більш рухливим, ніж узимку: зросте кількість переглядів і угод.

Експертка говорить, що можливе деяке підвищення цін на житло у ліквідних локаціях і на якісних об'єктах, однак у менш привабливих сегментах ринок залишатиметься в режимі торгу.

За спостереженнями Ірини Луханіної, поведінка покупців нині демонструє тяжіння до обережності в ухваленні рішень та утримання від імпульсивних покупок. У фокусі уваги – стан житла, локація та безпека. Часто укладенню угод передують переговори.

Цікаво! За даними рієлторки, у Києві ціновий коридор продажу однокімнатних квартир становить 70 – 90 тисяч доларів, двокімнатних – від 110 тисяч, а трикімнатні у якісних районах стартують від 160 тисяч і вище.

На початку весни стала відчутною тенденція до відновлення попиту на купівлю будинку за містом. Тож у квітні заміська нерухомість прогнозовано увійде у фазу початку сезону.

Люди активно їздять на перегляди, порівнюють варіанти, повертаються до ідеї життя за містом як до усвідомленого вибору. При цьому покупець став значно більш вимогливим: будинки без якісної інженерії, з поганою логістикою або завищеною ціною продаються довго, тоді як готові та адекватно оцінені об'єкти знаходять свого покупця швидше,

– говорить Ірина Луханіна.

Експертка додає, що помітне також повернення інтересу до земельних ділянок, хоч наразі не можна говорити про масовий тренд. Покупці стабільно виказують зацікавлення в Обухівському, Одеському, Житомирському та Вишгородському напрямках, адже це сформовані ринки зі зрозумілою логістикою та інфраструктурою.

Як подорожчають продукти

У квітні можна очікувати здорожчання харчових продуктів, пов'язаного з сезонними факторами й наближенням Великодня. Експерти Інституту аграрної економіки у коментарях 24 Каналу спрогнозували, як ціни можуть змінитися за місяць.

Ціни на фрукти й овочі в Україні формуватимуться під впливом кількох факторів, говорить науковиця Інна Сало. Йдеться, зокрема, про обсяги постачання, вартість зберігання й транспортування, а також:

здорожчання пального;

ціни на електроенергію для промислових виробників.

Інна Сало, докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Через додаткові витрати на зберігання та транспортування у квітні 2026 року очікується сезонне здорожчання плодоовочевої продукції: овочів – до 5 %, плодів – до 7% проти нинішніх цін.

Як зазначає експертка з посиланням на дані Мінфіну України, станом на 23 березня ціни на деякі овочі борщового набору за місяць знизилися на 10 – 11%:

буряк -3,7% – до 10,27 гривні за кілограм;

капуста білокачанна -10,3 % – до 10,77 гривні за кілограм;

цибуля ріпчаста -11,2% – до 7,60 гривні за кілограм;

морква -11,3% – до 13,40 гривні за кілограм.

Водночас ціни на картоплю зросли на понад 20% – до 19,20 гривні за кілограм. Однак якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року, цей овоч в Україні коштує в середньому на 62% дешевше.

У березні ціни на яблука вітчизняного виробництва знизилися порівняно з кінцем лютого – до 42,40 гривні за кілограм (-6,3 %). Так само дещо здешевшали апельсини – до 63,70 гривні за кілограм (-2,4%) та банани – до 71,92 гривні за кілограм (-1,5 %), які до України імпортують. Однак зросла вартість мандаринів, лимонів та винограду.

Зверніть увагу! До 7,5 мільйона тонн овочів (близько 88%) та до 1,5 мільйона тонн фруктів (до 80%) вирощують господарства населення України.

Здорожчання м'яса у квітні очікуване для тих його видів, які входять до страв Великоднього столу, каже науковиця Наталія Копитець. Зростання цін відбудеться напередодні свята, яке цьогоріч випадає на 12 квітня.

Наталія Копитець, кандидатка економічних наук, провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У квітні 2026 року очікується підвищення до 9% роздрібних цін на основні види м’яса – яловичина, свинина та курятина.

Експертка зазначає, що вчинені Росією обстріли критичної інфраструктури України у січні – лютому й спровокована ними енергетична криза зумовили як зниження попиту на м'ясо в супермаркетах, так і цін на нього. Для бізнесу його зберігання стало дорожчим через використання генераторів, а для населення – часто й неможливим з огляду на тривалу відсутність світла.

Наприкінці березня роздрібні ціни на м'ясо в порівнянні з початком 2026 року є нижчими, говорить Наталія Копитець:

свинина – підчеревина, ребра й грудинка – здешевшала на 1,3 – 3,9%;

яловичина – ребра та гуляш – стали дешевшими на 2,2 – 7,5%;

курятина – стегно й тушка – подешевшали на 6 – 9,5%.

Однак є й винятки: свинячі ребра зросли в ціні на 1,8%, а ошийок – 2,3%; курячі гомілки подорожчали на 3,9%, а філе – на 8,6%.

Зауважимо! Середні ціни на солоне та домашнє сало на кінець березня залишилися на рівні початку року – 221,29 гривні за кілограм і 272 гривні за кілограм.

У передвеликодній період ціни на молоко та молочні продукти зростуть, проте після свята можна очікувати їхнього зниження. Науковець Іван Свиноус звертає увагу на те, що у квітні період так званого "великого молока", коли надої найвищі, в Україні супроводжується низкою економічних проблем, які б'ють по галузі.

Зокрема йдеться про зниження купівельної спроможності українців, скорочення поголів'я корів та суттєве подорожчання ресурсів, необхідних для виробництва, переробки й продажу молокопродукції. Ці фактори впливають на зростання цін для кінцевого споживача.

Іван Свиноус, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У першій половині квітня 2026 року очікується помірне підвищення роздрібних цін на основні види молочної продукції. Ціна на молоко жирністю 2,6% прогнозується на рівні близько 71 гривні за літр (+5,3% порівняно з березнем), вершки 10% жирності – 207 гривень за літр (+6,2%), сметана 20% жирності – 185 гривень за кілограм (+5,6%), масло 72,5% жирності – 620 гривень за кілограм (+6,1%).

Експерт прогнозує, що ціни на вказані продукти після завершення великодніх свят можуть попрямувати до попередніх рівнів. У третій декаді квітня є ймовірність такого подешевшання:

молоко – до 69 гривень за літр;

вершки – до 195 гривень за літр;

сметана – до 170 гривень за літр;

масло – до 600 гривень за кілограм.

Іван Свиноус зауважує, що зниження цін зумовлюватиме передусім зменшення купівельної спроможності населення.

За підсумком 2025 року відбулося відчутне зростання цін на крупи, а щомісяця вони дорожчали приблизно на 1 – 2%, говорить науковиця Світлана Черемісіна. З огляду на погіршення енергетичної ситуації в Україні й підвищення цін на пальне, експертка прогнозує подальше здорожчання круп і у 2026 році.

Світлана Черемісіна, докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У квітні 2026 року ринок круп в Україні зберігатиме тенденцію до зростання цін, що зумовлено передусім підвищенням виробничих витрат, енергетичними ризиками та активним споживчим попитом. Найбільш відчутне подорожчання прогнозується у сегменті гречки та пшона, тоді як інші види круп демонструватимуть більш помірну динаміку.

Тільки з початку року гречка подорожчала на 20,5% – до 54,07 гривні за кілограм, а пшоно – на 30% – до 46,67 гривні за кілограм. Інші види круп зростали в ціні менше – близько 5 – 8%.

За прогнозом науковиці Світлани Черемісіної, у квітні ціни на крупи можуть змінитися наступним чином:

гречка здорожчає мінімум 10 – 15% і коштуватиме 60 – 65 гривень за кілограм (у разі ажіотажного попиту ціна може підскочити й до 70 гривень);

пшоно зросте в ціні на 7 – 10% – до 50 – 52 гривень за кілограм;

зросте в ціні на 7 – 10% – до 50 – 52 гривень за кілограм; рис коштуватиме на 3 – 5% більше – до 55 гривень за кілограм;

рис коштуватиме на 3 – 5% більше – до 55 гривень за кілограм;

додасть у ціні 3 – 5% і зросте до 32 – 33 гривень за кілограм; крупа ячна подорожчає на 3 – 4% – до 26 – 27 гривні за кілограм;

крупа пшенична коштуватиме на 3 – 5% більше – до 25 гривень за кілограм.

Експертка наголошує, що в найближчі місяці ситуація з цінами на крупи залишатиметься нестабільною, а подальші зміни залежатимуть від становища в енергетиці, логістики та рівня внутрішнього попиту.

Курс долара та євро у квітні

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу окреслив кілька можливих сценаріїв для гривні у квітні. На ситуацію з курсом долара та євро впливатимуть, зокрема, геополітика та перспектива надходження зовнішньої допомоги Україні від Європейського Союзу.

У першому сценарії, який експерт називає "статус-кво" (поточний стан речей), квітень може бути сезонно-традиційним, коли після березневої стабілізації гривня й далі дещо укріплюватиметься. Цьому сприятимуть:

приплив валюти від аграріїв;

завершення опалювального сезону й зниження видатків на газ, а разом із цим – попиту на валюту;

зниження імпорту завдяки виходу на внутрішній ринок тепличних овочів;

розпродаж валюти населенням для передвеликодніх закупівель.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків У цьому сценарії до долара гривня може навіть посилитися на 0,5 – 1,5%. Це 43,5 – 44,5 гривні за долар. Ми фактично залишимося в наявному коридорі. Євро, як правило, у квітні укріплюється проти долара на світовому ринку. Це такий рух капіталу на початок другого кварталу, тому на внутрішньому ринку за сценарію "статус-кво" – це 51,5 гривні за євро залишиться.

Інші три сценарії, які розглядає Андрій Шевчишин для курсу долара у квітні, пов'язані з геополітичною ситуацією довкола війни в Ірані.

На думку експерта, довга іранська війна може покласти початок світової кризи, яка поступово буде втягувати нових учасників. Для України такий сценарій означатиме ослаблення гривні.

Однак у квітні наявні валютні обмеження та дотримання ЄС домовленостей щодо кредиту на 90 мільярдів євро допоможуть "заморозити" стан українського ринку й стабілізувати гривню з незначними послабленнями. У такому разі долар може коштувати 44 – 45 гривень, а євро – 50,5 – 51,5 гривні, каже фінансовий аналітик.

Якщо війна в Ірані буде швидкою й США вийде переможцем, отримавши певний контроль над країною, долар отримає значну підтримку, а євро почне падати, припускає Андрій Шевчишин. На думку експерта, у такому разі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде незадоволений тим, що Європа не прийшла йому на допомогу, тож переформатує валютний альянс, а євро опиниться під значним тиском.

У такому разі НБУ буде втягти долар вгору – до 44 – 45 гривень, а євро послабляти до 50 гривень,

– говорить фінансовий аналітик.

За останнього сценарію, запропонованого Андрієм Шевчишиним, США можуть вийти з війни без реальної перемоги, що обернеться для країни настанням політичної та економічної турбулентності й послабленням долара.

Монархії Перської затоки припинять вкладатися в економіку Штатів і розпродаватимуть активи, аби себе профінансувати. У такому разі долар залишатиметься нижче за позначку 44 гривні, а євро може дійти до 52 гривень.