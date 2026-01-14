За великі націнки на ліки в Україні штрафуватимуть, – Свириденко

В Україні посилять контроль за цінами на лікарські засоби на тлі морозної погоди й проблем з опаленням у деяких регіонах. Кабмін відстежуватиме динаміку цін щотижня.

Як посилять контроль над цінами на ліки?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у Telegram.

Дивіться також "Тисяча Зеленського" на ліки: у яких аптеках можна витратити гроші

Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози,

– наголосила прем'єрка.

Уряд вже дав доручення Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на ліки в українських аптеках.

За словами Свириденко, якщо виявляться порушення в націнках на лікарські засоби, уряд буде швидко реагувати. Підприємців, що зловживають цінами, штрафуватимуть.

Для цього буде визначено список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках,

– додала Свриденко.

Важливо! Звіти про відстеження цін в аптеках щотижня подаватимуть Кабміну на розгляд.

Як ліки хочуть зробити доступнішими?

Також наприкінці минулого року уряд ухвалив пакет рішень, які мають зробити ліки доступнішими для українців та знизити їхню вартість, пише Міністерства охорони здоровʼя.

Зокрема, Кабмін дозволив торгівлю лікарськими засобами на АЗС, але виключно безрецептурними. При цьому автозаправним станціям не потрібно облаштовувати аптеку – для продажу достатньо отримати відповідну ліцензію.

За законом, продавати ліки можуть:

працівники заправок;

вендингові автомати за умови виконання всіх вимог до зберігання і контролю якості.

Варто знати! За задумом, це має покращити фізичний доступ до ліків, зокрема в сільській місцевості й прифронтових регіонах. Також такий крок дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я під час війни.

Як розширили програму "Доступні ліки"?