Заправляти повний бак не треба: коли й на скільки впадуть ціни на пальне

Пальне знову дешевшає. Автогаз впав у ціні за останні дні на 22 копійки, а бензин та дизпальне на 1 гривню. Така тенденція спаду триває вже декілька тижнів. Скільки це триватиме і чи можуть ціни різко розвернутися у бік зросту, дізнавався 24 Канал.

Протягом вихідних, бензин та дизель знову подешевшали від 1 до 3 гривень за літр. Загалом, у січні середні ціни на пальне зменшилися на 2,5 – 3,1 гривні.

Читайте також Ціни на пальне продовжують обвалюватись: де бензин та дизель найдешевший

Бензин та дизпальне здешевшали майже на 6 гривень

що попри те, що з 5 лютого набули чинності санкційні обмеження на російські нафтопродукти, які могли спричинити панічні настрої серед населення, ціни на пальне досі падають.

За даними Консалтингової групи "А-95", державна мережа "Укрнафта" декілька днів тому зменшила ціни на всі види пального на 1 гривню: бензин А-95 здешевшав до 45,50 гривні, А-95+ – до 47,50 гривні, а дизпальне – до 49,50 гривні. На АЗС Shell ціна впала на 51 копійку – до 48,39 гривні, а на автозаправних комплексах KLO на 50 копійок – до 48,49 гривні.

Водночас якщо порівняти ціни "Укрнафти" та мереж економ-сегмента UPG і "Авантаж", то в останніх ціни на пальне вищі на 0,8–1 гривню.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Я не пам'ятаю, коли ми востаннє бачили таке падіння цін на пальне, яке спостерігаємо зараз. З початку року мережа "Укранафта" знизила ціни на бензин в середньому на 6 гривень, у решта мереж – на 4—5 гривень. Зниження по дизпальному становить в середньому 3—4 гривні. Такі темпи серйозні, і я бачу, що поценціал до здешевлення ще є: десь у розмірі до 2 гривень на літр.

Це може трапитися навіть за тиждень чи два тижні. А щодо цін цієї весни, то передумов для підвищення експерт поки не бачить.

Здешевлення пального відбувається через те, що українські мережі створили рекордні запаси навіть у порівнянні із довоєнними періодами, а поставки не припиняються.

Ми дуже гарно заходимо у цю весну, із великими запасами. Я не виключаю, що ціна може й надалі падати,

– додав Куюн.

Актуально Держборг України знову збільшився: скільки доведеться платити у 2023 році

Падає та падає: ціни на автогаз у лютому

Середня ціна на скраплений газ із 8 по 9 лютого у мережах АЗС зменшилась ще на 22 копійки – до 25,78 гривні.

Найдорожче автогаз коштує на АЗС мережі U.GO – 26,44 гривні. З вчорашнього дня ціна опустилася всього на 7 копійок.

Найдешевше у мережі "Авантаж 7" – 22,45 гривні, де ціна опустилася на 50 копійок за добу.

На станціях WOG і Ovis автогаз здешевшав на 52 та 50 копійок за літр – до 26,10 гривні та 25,99 гривні відповідно.

AMIC й Motto також опустили ціну на 50 копійок, а "Авіас" знизила ціну всього на 11 копійок.

Чи можливе підвищення ціни після такого стрімкого спаду

За словами експерта, все буде залежати від того, що буде відбуватися у світі та на ринку. Якщо світова ціна буде зростати, відповідно Україна це відчує.

Проте ми відчуємо це не одразу, а поступово. Але наголошую, що не факт чи буде це зростання,

– пояснює співрозмовник.

Адже залякування Росії щодо дефіциту пального та зростання цін на нафтопродукти не справдилися. Вперше – з 5 грудня, і як ми бачимо ще й вдруге – з 5 лютого.

Середні ціни на нафту у світі:

За даними "Мінфіну" станом на 9 лютого ціна на еталонну марку Brent становить 84,17 долара, що на 29 доларів більше за Urals.

що на 29 доларів більше за Urals. Російська марка Urals станом на 8 лютого коштувала трішки більше, ніж 55 доларів за барель.

станом на 8 лютого коштувала трішки більше, ніж А марка WTI – 77,69 долара.

Санкції на нафту серйозно вдарять по Росії

Гранична ціна на російську сиру нафту становить у межах 60 доларів за барель. Більшість компаній, які займаються морським транспортуванням нафти, дотримуються санкцій та відмовляються купувати нафту, якщо вона вища зазначеної стелі.

Щодо нафтопродуктів, які продаються з премією до сирої нафти (бензини) зараз становлять 100 доларів за барель. А нафтопродукти, які продаються зі знижкою до сирої нафти (мазути) – 45 доларів за барель.

Внаслідок лише санкцій, які були введені з 5 грудня, Росія у січні втратила близько 8 мільярдів доларів.

Крім того, за розрахунками Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря щодня Кремль втрачає 172 мільйонів доларів. А після 5 лютого недоотримуватиме по 280 мільйонів доларів щодня.