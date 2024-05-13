Для іноземців окрема ціна: у Казахстані нововведення щодо вартості бензину та дизпального
Джерело:TengriNews
З 17 травня у Казахстані для іноземних громадян запровадять нові роздрібні ціни на бензин та дизпальне. Знижку можна отримати, якщо особа має казахстанське посвідчення водія, або зареєстроване авто у Казахстані.
Яка вартість для іноземців на бензин
Внаслідок внесених міністром енергетики Казахстану Алмасадамом Саткалієвим поправок щодо регулювання вартості палива, літр бензину АІ-80 для іноземних громадян коштуватиме 89 тенге за літр, а за бензин АІ-92 та АІ-93 іноземці мають заплатити 245 тенге.
Читайте також Шалений дефіцит робочої сили: де найбільші дірки російської економікиЗауважте! Якщо особа матиме казахстанські водійські документи, тоді вартість літра бензину АІ-92 та АІ-93 становитиме 205 тенге з лімітом до 100 літрів на день.
Крім того, для водіїв, які зареєстрували автомобіль у Казахстані, літр бензину також коштуватиме 205 тенге, але вже з обмеженням до 300 літрів на день.
Нова ціна на дизпальне
Щодо дизпального, то вартість з урахуванням податку на додану вартість становитиме 315 тенге за літр для іноземців.
- за наявності водійського посвідчення – 295 тенге за літр (до 100 літрів на день)
- для вантажного та спеціалізованого транспорту, зареєстрованого у Казахстані – 295 тенге за літр (до 300 літрів на день).
Після того, як нововведення набудуть чинності, казахстанці, які хочуть заправитись за низькими цінами, будуть зобов’язані надати на АЗС водійське посвідчення та техпаспорт. Це для того, щоб контролювати добовий ліміт.
Дефіцит пального на Росії
- Через атаки українських дронів по НПЗ в Росії ввели заборону на експорт палива впродовж 6 місяців.
- Країна-агресорка побоюючись дефіциту попросила Казахстан створити для неї резерв на 100 тисяч тонн бензину. Крім того, збільшився об'єм закупівлі палива в Білорусі.
- Як розповів 24 Каналу директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, оптові цін на пальне зросло в Росії ще до атак України на НПЗ. Втім ціни на автозаправках тримаються. Як пояснюється, це через те, що Кремль фактично субсидує для споживачів стабільні ціни на пальне.
- Геннадій Рябцев ще раніше для 24 Каналу зауважив, що дефіцит пального в Росії навряд чи буде, але от проблеми з постачанням – так. З російських НПЗ, розташованих достатньо далеко від центру, пальне вже спрямовують в центральні регіони країни.