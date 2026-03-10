Бензин по 150 гривень – у Раді відповіли, чи зростуть ціни на пальне в Україні

На тлі військової ескалації на Близькому Сході вартість пального в Україні різко зросла всьго за декілька днів. Невдовзі в соцмережах поширилися чутки про ймовірне підвищення цін аж до 100 – 150 гривень за літр у майбутньому.

Чи подорожчає пальне до 150 гривень?

Інформацію прокоментував голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в етері телемарафону, передає 24 Канал. Нардеп розповів про стратегічні запаси нафти та роль США у стримуванні світових цін.

Герус зазначив, що коли у світі починаються подібні війни, передбачати щось дуже складно. Однак він не має прогнозів про ціну в 100 – 150 гривень за літр на пальне.

Я думаю, що ситуація складна, вона може навіть ускладнюватися, але щоб дійшло до такого (цін у 100 – 150 гривень за літр пального), я все-таки не думаю,

– зауважив він.

Окрім того, стабілізувати ситуацію на ринку може випуск стратегічних і мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, для чого потрібно ухвалити відповідні рішення.

Цікаво! Напередодні директор "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн припустив, що подальша корекція цін на бензин буде невеликою – "стоп" відбудеться в межах 70 гривень за літр. Інша ситуація на ринку дизелю, тож до кінця поточного тижня його вартість уже сягатиме близько 80 гривень за літр.

Нагадаємо, український парламент сподівається стабілізувати ситуацію через закон про формування стратегічного резерву, однак механізм енергетичної безпеки запрацює лише "найближчим часом". У комітеті пояснили, що на фізичне наповнення запасів потрібні час та інфраструктура, тож інструмент поки не використовують для впливу на ринок, а отже й на нинішні ціни.

Наразі ситуацію "тримають на контролі", а для повноцінного запуску системи мінімальних резервів здійснюють:

постійний моніторинг цін на пальне, маржі та обсягів постачання;

координацію з основними трейдерами;

контроль за дотриманням конкурентного законодавства та недопущення змови;

диверсифікацію джерел постачання через європейські напрямки.

Яку роль відіграють США?

Також Герус наголосив на ролі США у стримуванні світових цін на енергоносії. За словами нардепа, для Дональда Трампа подорожчання пального є політично чутливим питанням, адже воно безпосередньо впливає на настрої виборців.

Ба більше, це підживлює інфляцію, тож американський президент, ймовірно, шукатиме способи не допустити різкого стрибка цін на нафту та нафтопродукти напередодні проміжних виборів восени.

До слова, США вже послабили деякі обмеження, дозволивши Індії закупівлі російської сировини. Проте американці переконують, що це лише "короткочасна зміна політики" з метою стабілізації ринку, а не початок зняття санкцій з країни-агресорки.