Як у ковідні часи: В’єтнам йде на радикальні кроки через вибухові ціни на пальне
- В'єтнам закликав громадян працювати дистанційно, щоб зменшити споживання пального через зростання цін, викликане війною в Ірані.
- Ціни на пальне у В'єтнамі різко зросли: бензин на 32%, дизель на 56%, гас на 80%, що змусило уряд вжити заходів, включаючи скасування ввізного мита на пальне.
В'єтнам особливо сильно постраждав через зростання цін на нафту, викликане війною в Ірані. Пальне у країні настільки здорожчало, що міністерство торгівлі офіційно закликало жителів працювати з дому.
Як В'єтнам економить пальне?
Місцевий бізнес має заохочувати співробітників працювати дистанційно, коли це можливо, пише Reuters.
Дивіться також Економіст припустив, на скільки ще можуть зрости ціни на бензин
У такий спосіб уряд В'єтнаму намагається заощадити пальне через перебої із постачанням та різке зростання цін.
Підприємствам слід заохочувати роботу з дому, щоб зменшити потребу в поїздках і транспорті,
– зазначається у повідомленні відомства.
У вівторок, 10 березня, у столиці Ханої біля автозаправних станцій утворилися довгі черги з автомобілів і мотоциклів, які намагалися заправитися.
Тому Мінторгівлі країни також закликало бізнес і громадян не накопичувати пальне та не займатися спекуляціями на ньому.
Як зросли ціни на пальне у В'єтнамі?
Це лише один із кількох кроків для боротьби з паливною кризою у В'єтнамі. Річ у тім, він опинився серед країн, які найбільше постраждали від зростання цін на енергоносії після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану
В'єтнам дуже залежить від імпорту енергоносіїв з Близького Сходу, як зазначається у звіті Міністерства промисловості та торгівлі. Тому вартість пального стрімко злетіла.
За даними найбільшого паливного трейдера країни Petrolimex, у березні ціни підвищилися:
- на бензин – на 32%;
- на дизель – на 56%;
- на гас – на цілих 80%.
Для боротьби з кризою у понеділок прем'єр-міністр Фам Мінь Тінь провів телефонні розмови зі своїми колегами в Кувейті, Катарі та ОАЕ, щоб забезпечити постачання пального та сирої нафти.
Також у понеділок В’єтнам ухвалив рішення скасувати ввізне мито на пальне. Це рішення діятиме до кінця квітня.
Зауважте! У Європі теж борються з ростом цін на пальне. У понеділок, 9 березня, перші країни встановили державні обмеження. Максимальну "стелю" для бенизну та дизелю запровадили Хорватія і Угорщина, пише Spiegel. Наприклад, в Хорватії відсьогодні ціна бензину не може перевищувати 1,50 євро за літр, а дизелю – 1,55 євро за літр.
Як в Україні борються з високими цінами?
В Україні ціни на пальне теж зростають. Наприклад, у понеділок бензин А-95 в середньому по країні коштував вже 69,02 гривні за літр, а дизель – 71,60 гривні за літр.
Тому уряд запроваджує заходи для стабілізації цін. Зокрема, за словами, прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, веде переговори з міжнародними партнерами щодо збільшення обсягів імпорту пального в Україну.
Також Антимонопольний комітет разом із Держпродспоживслужбою посилили контроль за діяльністю операторів паливного ринку. Мета таких заходів — запобігти необґрунтованому підвищенню цін та можливим маніпуляціям з боку продавців.