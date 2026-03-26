ПДВ на пальне 8%: яка країна змінює правила для АЗС і рятує ринок
- Польський уряд ухвалив рішення знизити ПДВ на пальне з 23% до 8% та акцизний податок до мінімуму, встановленого ЄС, через зростання світових цін на ресурси.
- Зниження податків має послабити наслідки паливної кризи, а парламент остаточно ухвалить це рішення 27 березня.
В одній з країн ЄС ухвалили рішення про зниження ПДВ на паливо з 23% до 8%. На думку уряду, таке рішення стабілізує ринок та зменшить наслідки від світової ситуації з пальним.
Як країна ЄС розв'язує ситуацію з цінами на пальне?
Про те, які податки знизить країна і як це вплине на економіку, повідомляє RMF24.
На засіданні уряду Польщі ухвалили рішення щодо зниження оподаткування на пальне. Йдеться про:
- ПДВ (податок на додану вартість);
- акцизний податок.
Причиною таких дій є стрімке підвищення світових цін на ресурс через загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.
Відповідно до рішення, ставка ПДВ на паливо відтепер буде 8%. Раніше була на рівні 23%. Акцизний податок на пальне теж знизять до мінімуму, який встановлює ЄС.
Зауважте! Як результат для поляків прогнозують послаблення наслідків від паливної кризи.
Водночас у країні щодень будуть встановлювати максимальну роздрібну ціну на пальне. Так вдасться уникнути маніпуляцій серед компаній та запобігти недобросовісній торгівлі.
Проголосувати за рішення та остаточно ухвалити його парламент має у п'ятницю, 27 березня.
Яка ситуація на паливному ринку Польщі?
Станом на сьогодні, 26 березня, одна з найбільших польських мереж АЗС Orlen знижує оптові ціни на пальне. На їхньому сайті зокрема можна простежити динаміку цін.
Так, нині за кубометр бензину Eurosuper 95 просять 5 626 злотих. Але минулої п'ятниці, 20 березня, кубометр на оптовому ринку коштував 5 739 злотих.
Водночас аналітик Якуб Богуцький зазначив, що на роздрібному ринку варто чекати підвищення вартості ресурсів, пише Польське Радіо.
На жаль дорожчатиме усе пальне, крім газу. У найближчі кілька днів можемо побачити 6,50 злотих на цінниках бензину. І для дизеля десь приблизно 6,70 чи 6,72 за літр. Це показник є середнім по країні,
– додав Богуцький.
На українські гроші середня вартість бензину 6,50 злотих – це 77,07 гривні. Водночас для порівняння 26 березня середня ціна бензину А-95 в Україні коштує 71,85 гривні.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході та її наслідки для світової економіки?
З 28 лютого 2026 року Ізраїль та США почали атакувати Іран, після чого країна почала бити у відповідь по країнах Близького Сходу. Найбільше наслідків для паливної сфери. Зокрема через обмеження Ормузької протоки, через яку проходили ключові постачання нафти й газу для світу.
Тож нині для країн є загроза в нестачі ресурсів. Це як і обмежений імпорт, впливає на ціни бензину та всього пального. Щодо тарифів – нині вони найбільше впливають на світову економіку, адже ціни стрімко ростуть.
Як наслідок, Філіппіни призупинили світові продажі електроенергії через загострення конфлікту на Близькому Сході. Уряд країни готує рішення, щоб запобігти зростанню тарифів і стабілізувати ринок.
Водночас країни не квапляться купувати газ через високу вартість. Але в Нідерландах, наприклад, закінчуються запаси ресурсу. Рівень заповненості родовищ опустився до 5,8% і є найнижчим за останнє десятиліття. Тож виникає невизначеність щодо майбутніх паливних запасів на тлі війни в Ірані.