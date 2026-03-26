Польща знижує податки на пальне через світові ціни
26 березня, 17:33
ПДВ на пальне 8%: яка країна змінює правила для АЗС і рятує ринок

Дарина Пшенична
Основні тези
  • Польський уряд ухвалив рішення знизити ПДВ на пальне з 23% до 8% та акцизний податок до мінімуму, встановленого ЄС, через зростання світових цін на ресурси.
  • Зниження податків має послабити наслідки паливної кризи, а парламент остаточно ухвалить це рішення 27 березня.

В одній з країн ЄС ухвалили рішення про зниження ПДВ на паливо з 23% до 8%. На думку уряду, таке рішення стабілізує ринок та зменшить наслідки від світової ситуації з пальним.

Як країна ЄС розв'язує ситуацію з цінами на пальне?

Про те, які податки знизить країна і як це вплине на економіку, повідомляє RMF24.

На засіданні уряду Польщі ухвалили рішення щодо зниження оподаткування на пальне. Йдеться про: 

  • ПДВ (податок на додану вартість);
  • акцизний податок.

Причиною таких дій є стрімке підвищення світових цін на ресурс через загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Відповідно до рішення, ставка ПДВ на паливо відтепер буде 8%. Раніше була на рівні 23%. Акцизний податок на пальне теж знизять до мінімуму, який встановлює ЄС.

Зауважте! Як результат для поляків прогнозують послаблення наслідків від паливної кризи. 

Водночас у країні щодень будуть встановлювати максимальну роздрібну ціну на пальне. Так вдасться уникнути маніпуляцій серед компаній та запобігти недобросовісній торгівлі. 

Проголосувати за рішення та остаточно ухвалити його парламент має у п'ятницю, 27 березня. 

Яка ситуація на паливному ринку Польщі?

Станом на сьогодні, 26 березня, одна з найбільших польських мереж АЗС Orlen знижує оптові ціни на пальне. На їхньому сайті зокрема можна простежити динаміку цін.

Так, нині за кубометр бензину Eurosuper 95 просять 5 626 злотих. Але минулої п'ятниці, 20 березня, кубометр на оптовому ринку коштував 5 739 злотих.

Водночас аналітик Якуб Богуцький зазначив, що на роздрібному ринку варто чекати підвищення вартості ресурсів, пише Польське Радіо.

На жаль дорожчатиме усе пальне, крім газу. У найближчі кілька днів можемо побачити 6,50 злотих на цінниках бензину. І для дизеля десь приблизно 6,70 чи 6,72 за літр. Це показник є середнім по країні, 
– додав Богуцький.

На українські гроші середня вартість бензину 6,50 злотих – це 77,07 гривні. Водночас для порівняння 26 березня середня ціна бензину А-95 в Україні коштує 71,85 гривні. 

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході та її наслідки для світової економіки?

  • З 28 лютого 2026 року Ізраїль та США почали атакувати Іран, після чого країна почала бити у відповідь по країнах Близького Сходу. Найбільше наслідків для паливної сфери. Зокрема через обмеження Ормузької протоки, через яку проходили ключові постачання нафти й газу для світу. 

  • Тож нині для країн є загроза в нестачі ресурсів. Це як і обмежений імпорт, впливає на ціни бензину та всього пального. Щодо тарифів – нині вони найбільше впливають на світову економіку, адже ціни стрімко ростуть.

  • Як наслідок, Філіппіни призупинили світові продажі електроенергії через загострення конфлікту на Близькому Сході. Уряд країни готує рішення, щоб запобігти зростанню тарифів і стабілізувати ринок. 

  • Водночас країни не квапляться купувати газ через високу вартість. Але в Нідерландах, наприклад, закінчуються запаси ресурсу. Рівень заповненості родовищ опустився до 5,8% і є найнижчим за останнє десятиліття. Тож виникає невизначеність щодо майбутніх паливних запасів на тлі війни в Ірані.