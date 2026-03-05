Пальне дорожчає щодня: коли українці побачать зниження цін на АЗС

Середні ціни на бензин і дизпаливо в Україні за добу підвищилися на 1 – 1,5 гривні й можуть продовжити зростати. Війна в Ірані сколихнула світові ринки, тож від перспектив її завершення значною мірою залежатиме стабілізація ситуації.

Зростання вартості пального для споживачів є результатом геополітичних шоків. Чи вплинули на підвищення цін в Україні мережі АЗК, має з'ясувати Антимонопольний комітет України. Про це в етері 24 Каналу розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман.

Чому ціни на пальне стрімко зростають?

Світові ринки реагують на початок операції США та Ізраїлю в Ірані 28 лютого зростанням котирувань на нафту та нафтопродукти. На думку Василя Фурмана, підвищення цін на пальне є наслідком війни на Близькому Сході. Подібну ситуацію зі здорожчанням можна спостерігати також у Франції, Польщі, Сполучених Штатах Америки.

Зростання цін на бензин в Україні має передусім глобальні причини. Перша причина – це різке зростання світових цін на нафту на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Усі ми читаємо про те, що зростала ціна. У перші дні плюс 20%, а газ на ще більший відсоток зріс. Тобто це дуже потужне зростання і ми сподіваємося, що війна на Близькому Сході швидко закінчиться, і таким же чином швидко зменшиться ціна на нафту у світі,

– говорить Василь Фурман.

Нагадаємо: Антимонопольний комітет України розпочав перевірку зростання цін на бензин та дизель. Оператори ринку матимуть надати пояснення причин здорожчання пального.

Другою причиною експерт називає реакцію ринків на ризик порушення транспортування нафти через Ормузьку протоку, адже крізь неї проходить близько 20% світових поставок нафти. Через її блокування сотні танкерів стоять на якорі.

Третьою причиною є те, що Україна практично повністю імпортує пальне, тому внутрішній ринок дуже швидко відчуває глобальні ціннові коливання.

Важливо підкреслити в цьому питанні те, що ситуація сьогодні не є критичною, на мій погляд. Український ринок пального після 2022 року значно диверсифікований. Поставки йдуть із країн Європейського Союзу через різні логістичні маршрути, тому ризику дефіциту пального зараз немає,

– наголошує експерт.

За словами Василя Фурмана, нині ми, ймовірно, є свідками тимчасового цінового сплеску, який залежатиме від того, чи переросте конфлікт в Ірані у масштабну війну. Тож що бойові дії на Близькому Сході закінчаться, то швидше підуть на спад ціни на паливно-мастерні матеріали. І, як наслідок, меншим буде її вплив на макроекономічні показники в Україні та інших державах світу.

Зауважте! На початку березня президент США Дональд Трамп заявляв, що операція США в Ірані може тривати близько чотирьох тижнів.

Як змінилися ціни на пальне 5 березня?

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", середні ціни на пальне на АЗС 5 березня продовжили зростати й на 13:18 становили:

Бензин А-95 преміум – 72,30 гривні за літр ( +63 копійки проти 4 березня);

Бензин А-95 – 68,28 гривні за літр ( +1,08 гривні проти 4 березня);

Бензин А-92 – 65,51 гривні за літр ( +1,73 гривні проти 4 березня);

Дизельне паливо – 68,95 гривні за літр ( +1,55 гривні проти 4 березня);

Газ авто­мобільний – 40,23 гривні за літр (+26 копійок проти 4 березня).

Важливо! Зростання цін і невизначеність щодо подальшої ситуації спровокували великі черги на АЗС. У мережах запевняють, що Україні не загрожує дефіцит пального.

Як пояснили зростання цін на пальне українські мережі АЗК?