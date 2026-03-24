Через рішення НКРЕКП: ціни у промисловості підскочили більш як на 20%

Виробники промислової продукції в Україні у лютому 2026 році різко підняли ціни. Однак таке стрімке підвищення вартості виглядає нетиповим, говорять експерти.

Як зросли ціни у промисловості?

Про це у вівторок, 24 березня, повідомила Державна служба статистики.

Дивіться також Видобуток газу під загрозою зупинки: експерт розповів про новий ризик для енергетики

За даними статистики, ціни в промисловості підвищилися:

у лютому – на 22,3% порівняно з січнем;

порівняно з січнем; у січні – лише на 3,5%.

Ба більше, порівняно з лютим 2025 року ціни виробників промислової продукції в Україні зросли взагалі на цілих 34,5%.

Головною причиною такого стрімкого зростання, як повідомляють у Держстаті, стало рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 16 лютого 2026 року.

У службі зазначають, що цим рішенням Комісія переглянула тарифи у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря до +53,1%, що й зумовило ріст цін.

Однак у Держстаті не прогнозують великого росту цін у подальшому.

З огляду на регуляторний характер цього чинника, поточний ціновий сплеск не свідчить про формування стійкої інфляційної тенденції та не є підставою для надмірно песимістичних оцінок щодо подальшої динаміки,

— зауважили у службі.

Важливо! Нагадємо, що за підсумками 2025 року ціни у промисловості України зросли на 8,2%.

Чому НКРЕКП підвищила тарифи для бізнесу?

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу у 2026 році.

У Комісії зростання тарифів пояснили "винятково складною ситуацією", яка склалася в енергосистемі у січні та лютому через російські атаки.

Ринок формувався в воєнних умовах з суттєвою зміною структури виробництва електричної енергії, дефіцитом електроенергії, який мав об'єктивний, а не спекулятивний характер,

– пояснив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Він наголосив, що за великого дефіциту енергії зростання цін на електрику є об'єктивним економічним процесом, а не дисфункцією ринку.

Як зростання цін на електроенергію впливає на виробництво?