Економіка Новини економіки
24 березня, 18:01
Через рішення НКРЕКП: ціни у промисловості підскочили більш як на 20%

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У лютому 2026 року ціни в промисловості України зросли на 22,3% порівняно з січнем, що стало наслідком рішення НКРЕКП переглянути тарифи.
  • Цей адміністративний перегляд тарифів підняв вартість постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 53,1%, але не прогнозується стійка інфляційна тенденція.

Виробники промислової продукції в Україні у лютому 2026 році різко підняли ціни. Однак таке стрімке підвищення вартості виглядає нетиповим, говорять експерти.

Як зросли ціни у промисловості? 

Про це у вівторок, 24 березня, повідомила Державна служба статистики

Дивіться також Видобуток газу під загрозою зупинки: експерт розповів про новий ризик для енергетики 

За даними статистики, ціни в промисловості підвищилися: 

  • у лютому – на 22,3% порівняно з січнем;
  • у січні – лише на 3,5%.

Ба більше, порівняно з лютим 2025 року ціни виробників промислової продукції в Україні зросли взагалі на цілих 34,5%

Головною причиною такого стрімкого зростання, як повідомляють у Держстаті, стало рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 16 лютого 2026 року. 

У службі зазначають, що цим рішенням Комісія переглянула тарифи у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря до +53,1%, що й зумовило ріст цін. 

Однак у Держстаті не прогнозують великого росту цін у подальшому. 

З огляду на регуляторний характер цього чинника, поточний ціновий сплеск не свідчить про формування стійкої інфляційної тенденції та не є підставою для надмірно песимістичних оцінок щодо подальшої динаміки, 
— зауважили у службі. 

Важливо! Нагадємо, що за підсумками 2025 року ціни у промисловості України зросли на 8,2%.

Чому НКРЕКП підвищила тарифи для бізнесу? 

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу у 2026 році.  

У Комісії зростання тарифів пояснили "винятково складною ситуацією", яка склалася в енергосистемі у січні та лютому через російські атаки. 

Ринок формувався в воєнних умовах з суттєвою зміною структури виробництва електричної енергії, дефіцитом електроенергії, який мав об'єктивний, а не спекулятивний характер, 
– пояснив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Він наголосив, що за великого дефіциту енергії зростання цін на електрику є об'єктивним економічним процесом, а не дисфункцією ринку. 

Як зростання цін на електроенергію впливає на виробництво? 

  • Через високі ціни на енергію в Україні почали закриватися підприємства. Найбільший металургійний комбінат України, "ArcelorMittal Кривий Ріг", оголосив про закриття ще одного свого підрозділу. 

  • Компанія повідомила, що припиняє роботу Ливарно-механічного заводу (ЛМЗ). У пресслужбі комбінату пояснили, що головною причиною стало стрімке зростання вартості електроенергії в умовах війни, що створює серйозну енергетичну кризу для виробництва.

  • Високі ціни на електроенергію призвели до значного подорожчання собівартості продукції, через що економічна доцільність виробництва сталевих виробів істотно погіршилася. 

  • Цей завод стане вже другим підрозділом компанії в Україні, який буде закритий у 2026 році. У результаті такого рішення "ArcelorMittal Кривий Ріг" втратить понад 2 400 робочих місць.