Запобіжник на майбутнє: вступили в дію європейські обмеження щодо російського газу

З 15 лютого запрацював механізм обмеження ціни на газ. Після введення ембарго на російську сиру нафту та нафтопродукти, аналогічний захід застосували й щодо блакитного палива. Санкції будуть діяти до лютого 2024 року.

Нагадуємо, що таке рішення Євросоюзу не має на меті обмежити російські доходи. Адже ціна на газ й попри санкції продовжує спадати.

З 15 лютого ліміт на газ становитиме 180 євро за 1 мегават-годину. Це близько 1,9 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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Для чого європейці ввели обмеження на газ

Як розповідає 24 каналу Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, якщо обмеження цін на сиру нафту та нафтопродукти з Росії застосовували для того, щоб радикально зменшити доходи агресорки, то обмеження по газу європейці ввели фактично самі для себе.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Це для того, щоб запобігти новим та шаленим пікам ціни, які були, наприклад, на початку зими й внаслідок певних дій монополістів. Тому таке обмеження це просто запобіжник на майбутнє.

До речі, попри встановлену стелю у 1,9 тисячі доларів, ціна на газ є зараз значно меншою. Вона вже спускається до 500—600 доларів за тисячу кубометрів.

Як ці обмеження вплинуть на російський бюджет

За словами експерта більше все ж таки впливає на бюджет Росії саме обмеження щодо нафти та нафтопродуктів, адже їхній вплив на федеральний бюджет становить 25—30%. Натомість газ – це близько 10% від федерального бюджету. Однак це теж не малі гроші.

Від початку осені ситуація на "Північних потоках" погіршувалася. Вже тоді постачання газу та його видобуток скоротився суттєво. Додатково почала падати й ціна через диверсифікацію європейських постачальників, теплу зиму та інші чинники,

– пояснює Гетман.

Відображення нафтових та газових санкцій ми вже бачимо на федеральному бюджеті агресорки:

У Росії на 2023 рік запланували 3,3 трильйона рублів дефіциту бюджету. Але лише за січень дефіцит склав близько 2 трильйонів рублів.

За рік ця сума може становити й 6, й навіть 9 трильйонів рублів. Це ще навіть не межа.

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