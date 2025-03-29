Хто платитиме по 6,48 гривні за кіловат: нові тарифи на світло з 1 квітня

У квітні тарифи на електроенергію залишаться незмінними, однак для частини українців ціни будуть значно вищими. Деякі споживачі платитимуть 6,48 гривні за кіловат електрики.

Хто буде платити за електроенергію більше

Більшість споживачів оплачуватимуть електричну енергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину, але для тих, у кого встановлені тризонні лічильники, тариф становитиме 6,48 гривні за кіловат-годину, передає 24 Канал з посиланням на урядову поставу №632.

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У години пікового навантаження, з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, вартість одного кіловата-години електричної енергії становитиме 6,48 гривні .

вартість одного кіловата-години електричної енергії становитиме . У напівпіковий час власники таких лічильників сплачуватимуть за тарифом 4,34 гривні за кіловат-годину, а в нічний період, з 23:00 до 7:00, лише 1,728 гривні за кіловат-годину.

Який буде тариф при двозонному лічильнику

Тариф на електроенергію для власників двозонних лічильників також буде відрізнятися від звичайного. У денний час, з 7:00 до 23:00, тариф складатиме 4,34 гривні за кіловат-годину, а в нічний час, з 23:00 до 7:00, він буде значно нижчим – 2,16 гривні за кіловат-годину.