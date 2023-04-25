Чи підвищать тариф на електроенергію з 1 травня: уряд врешті озвучив рішення

В Уряді прийняли рішення ще на один місяць залишити пільгову ціну на електроенергію. Хоч до цього чимало розмов було про обов'язкове підвищення для якомога швидшого відновлення енергетичної інфраструктури.

Ціни на світло залишаться на теперішньому рівні

В Україні поки що не будуть підвищувати ціни на електроенергію. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць.

Нагадуємо, що в Раді розглядали підняття тарифу на електроенергію для населення та бізнесу. Одними із варіантів були підвищення цін на 2,40 гривні та 2,80 гривні за кіловат-годину.

Зараз споживання електроенергії до 250 кіловат-годин щомісяця коштуватиме 1,44 гривні за кіловат-годину. А понад 250 кіловатів – 1,68 гривні за кіловат-годину.

Якими були сценарії підняття

Одним із варіантів підвищення було збільшення тарифів, за словами експерта з питань ЖКГ Олег Попенко, 2,3 – 2,5 гривні за кіловат-годину.

Також могли й зберегти два тарифи на струм. Тобі вартість залежала б від об'ємів споживання сім'ї.

Були е варіанти разового переведення цін до ринково обумовленого рівня. Так звана "шокова терапія".

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Зверніть увагу, що ринкова ціна за світло на сьогодні для населення становила б приблизно 7 гривень.