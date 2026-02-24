Ціни війни в Україні: вторгнення "коштує дорожче", ніж три довоєнні ВВП

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році втрати економіки України оцінюються у 1,7 трильйон доларів виторгу. А також – у 0,6 трильйона доларів додатої вартності.

Що відбувається з економікою України на тлі війни?

Останні перевищують довоєнний ВВП України у 2021 році більш ніж утричі, про що повідомила Київська школа економіки.

Попередня оцінка, яка оприлюднена у липні 2024 року, становила 1,164 трильйона доларів втрат виторгу та 385,7 мільярда доларів втрат доданої вартості. Зростання пов’язане з такими факторами:

оновленням методології; використанням нових даних на рівні компаній і секторів; розширенням періоду аналізу (він охоплює втрати до кінця 2026 року).

Найбільші втрати припадають на продуктивні сектори економіки:

витрати у галузі торгівлі оцінюють у 696,3 мільярда доларів;

у промисловості (разом із будівництвом та послугами) — у 645,6 мільярда доларів;

у сільському господарстві — у 81,9 мільярда доларів.

Зауважте! Великих втрат зазнали й ключові інфраструктурні сектори, зокрема енергетика (75,3 мільярда доларів) та транспорт (60,2 мільярда доларів).

Повномасштабна війна Росії проти України спричинила й додаткові витрати. Наприклад, найбільші припадають на житловий сектор — це 26,8 мільярда доларів. Водночас розмінування коштуватиме 24,6 мільярда доларів.

У житловому секторі основною складовою є додаткові витрати домогосподарств на оренду житла,

– йдеться у тексті.

Витрати на соцпідтримку збільшилися до 7,5 мільярда доларів. Ще 13 мільярда доларів припадає на демонтаж зруйнованих об’єктів і вивезення відходів.

Втрати охоплюють також інші сектори економіки України:

охорону здоров’я (15,5 мільярда доларів);

освіту (17,7 мільярда доларів);

цифрову інфраструктуру та IT-сектор (23,7 мільярда доларів);

культуру, спорт і туризм (10,2 мільярда доларів);

фінансовий сектор (3,3 мільярда доларів);

житлово-комунальне господарство (10,5 мільярда доларів).

Важливо! Відновлення України, зокрема економіки, коштуватиме орієнтовно 588 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття. Ціни збільшилась на 12% у порівняні з прогнозом минулого року. Остання оцінка базується на даних з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року. Про це пише Reuters.

