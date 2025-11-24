Бракує коштів: в одному з регіонів Росії припинили виплати учасникам війни проти України

У бюджеті Якутії закінчилися гроші для учасників війни проти України. Станом на зараз виплати контрактним призупинені.

Що відбувається з російськими виплатами?

Таку заяву зробив міністр фінансів республіки Іван Алексєєв в ефірі телеканалу "Саха", пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ The Moscow Times.

На жаль, у нас справді склалася така ситуація,

– визнав Алексєєв.

Він додав, що частково причина полягає в тому, що влада не може "заздалегідь розрахувати, скільком людям знадобляться" виплат. При цьому він запевнив, що проблему буде вирішено "найближчими днями".

Зокрема з регіонального бюджету виділяються кошти на одноразові виплати при підписанні контракту з Міноборони, у разі поранення, а також у разі загибелі військовослужбовця. До кінця 2024 року у війні проти України брали участь понад 8 тисяч мешканців Якутії. З відкритих даних відомо, що станом на 20 листопада на фронті загинули щонайменше 1 954 жителі республіки.

У травні влада Якутії збільшила регіональну одноразову виплату за відправлення на війну на 500 тисяч рублів. Для тих, хто укладе контракт до 31 грудня 2025 року на строк не менш як рік, вона становить 1,8 мільйона рублів.

Зверніть увагу! Також до 400 тисяч рублів було підвищено мінімальну одноразову виплату від муніципальних районів і міських округів.

До того ж у першому півріччі Якутія зіткнулася з серйозним бюджетним дефіцитом, який склав 24,4 мільярда рублів. Про це писало російське медіа "Якутия. Инфо".

І цей дефіцит майже вдесятеро більше за затверджену річну суму у 2,8 мільярда рублів. Ба більше, обсяг державного боргу республіки зріс на 26,5% – до 69,8 мільярда рублів.

Зверніть увагу! У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено доходи у 309,7 мільярда рублів, видатки у 317,3 мільярда та дефіцит у 7,5 мільярдів рублів.

Що ще відомо про виплати учасникам війни?