Не лише енергетика: мішенню для росіян стала й інфраструктура водопостачання, – Зеленський
- Росіяни атакували не лише енергетичні об'єкти, але й логістику та інфраструктуру водопостачання.
- Під час атаки було випущено майже 50 ракет, 22 з яких балістичні, та 297 дронів різних типів.
Росія продовжує масовано атакувати Україну, однак змінює стратегію. Зокрема змінили й об'єкти для ударів, тепер енергетика – не голова мета.
Якими є основні цілі для атак росіян?
Про те, які об'єкти атакує ворог, йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.
Так, президент розповів, що на черговому селекторі, внаслідок атаки 22 лютого, обговорили ситуацію в Україні. Зокрема йшлося про об'єкти, які потрапили під нічну атаку.
Цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах,
– зазначив президент.
Також він додав, що важливо враховувати зміни російської тактики та швидко реагувати на них.
Водночас відомо, що під час атаки ворог запустив майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів.
Що відомо про наслідки атаки?
Зеленський додав, що у Бориспільському районі Київщини пошкоджена церква. У низці областей є пошкодження житлових будинків. Однак усім постраждалим надається відповідна допомога.
Водночас мер Кличко повідомив, що з передмістя Києва до лікарень міста госпіталізували двох постраждалих – жінку та дитину. Причина – падіння уламків у приватному секторі.
Що відомо про наслідки атаки на Україну 22 лютого?
Через російський обстріл 22 лютого є знеструмлення в 6 регіонах. Йдеться про Одеську, Київську, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську області.
В Укренерго закликають споживачів ощадливо користуватись електропостачанням.
Водночас наслідки атаки фіксують на Сумщині, де Росія вдарила по підприємству американської компанії "Монделіс".