Не лише енергетика: мішенню для росіян стала й інфраструктура водопостачання, – Зеленський

Росія продовжує масовано атакувати Україну, однак змінює стратегію. Зокрема змінили й об'єкти для ударів, тепер енергетика – не голова мета.

Якими є основні цілі для атак росіян?

Про те, які об'єкти атакує ворог, йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.

Дивіться також Відключення світла продовжуються: графіки на 22 лютого оновили для деяких областей України

Так, президент розповів, що на черговому селекторі, внаслідок атаки 22 лютого, обговорили ситуацію в Україні. Зокрема йшлося про об'єкти, які потрапили під нічну атаку.

Цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах,

– зазначив президент.

Також він додав, що важливо враховувати зміни російської тактики та швидко реагувати на них.

Водночас відомо, що під час атаки ворог запустив майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів.

Що відомо про наслідки атаки?

Зеленський додав, що у Бориспільському районі Київщини пошкоджена церква. У низці областей є пошкодження житлових будинків. Однак усім постраждалим надається відповідна допомога.

Водночас мер Кличко повідомив, що з передмістя Києва до лікарень міста госпіталізували двох постраждалих – жінку та дитину. Причина – падіння уламків у приватному секторі.

Що відомо про наслідки атаки на Україну 22 лютого?