Допоможе зміцнити енергосистему: Україна запускає масштабний проєкт із Фінляндією

Україна працює над зміцненням енергетичної безпеки в регіонах та забезпеченням стабільної роботи критичної інфраструктури. У цьому їй має допомогти співпраця з Фінляндією.

Яку угоду уклали Україна та Фінляндія?

Країни підписали угоду для посилення розподіленої генерації. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Домовленостей досягли під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

За словами Шмигаля, угода передбачає постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок. Участь у ній беруть українська "Укрнафта" та фінська компанія Wärtsilä.

Домовленості дозволять Україні поетапно розгорнути газопоршневу розподілену генерацію.

У межах першого етапу цього великого енергопроєкту Україна вже залучила кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 80 мільйонів євро.

Була підписана кредитна угода, підтверджена державна гарантія, а наразі тривають закупівлі за процедурами банку.

Для наступних етапів Київ хоче залучити кошти Фінсько-українського інвестиційного фонду (Finnish-Ukrainian Investment Facility, FUIF), щоб зробити програму ще масштабнішою. Зокрема, планує встановити газопоршневі електростанції на базі обладнання Wärtsilä.

Усі відповідні проєкти спрямовані на оперативне підсилення енергетичної безпеки регіонів, балансування об’єднаної енергосистеми України та забезпечення критичної інфраструктури. Дякуємо Фінляндії за високий рівень підтримки!

– наголосив Шмигаль.

Зауважте! Газопоршнева розподілена генерація – це мережа невеликих електростанцій, які виробляють електроенергію за допомогою газових двигунів. Їх встановлюють ближче до міст, підприємств або критичної інфраструктури. Головна перевага такої системи полягає у стійкості до атак і аварій. Якщо одна установка вийде з ладу, інші продовжують працювати, а це допоможе уникати масштабних відключень світла.

Як Україна готується до опалювального сезону?

Розвиток розподіленої генерації є одним із пріоритетних напрямків підготовки України до наступного опалювального сезону. Це передбачає План енергетичної стійкості областей, затверджений урядом.

У нас немає ілюзій – ворог продовжить бити по енергетиці. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими,

– заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Основні пункти плану стійкості, окрім розподіленої генерації електроенергії, також включають:

захист об’єктів критичної інфраструктури;

альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої теплової генерації тощо.

Денис Шмигаль додав, що на другому етапі підготовки до зими Україна також має зосередиться на захисті підстанцій, які Росія методично вибиває, та накопиченні резервів обладнання й енергоресурсів.

Окрім того, важливе значення має забезпечення автономності громад, у чому має допомогти, зокрема, й розподілена генерація.

Створюємо систему "енергетичних сот", аби кожна громада й регіон мали можливість бути енергетично незалежними,

– зауважив міністр енергетики.

Важливо! Експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев вважає, що розподілена генерація є однією з відповідей України на регулярні атаки ворога на великі електростанції. У коментарі 24 Каналу він розповів, що будівництво когенераційних установок невеликої потужності на природному газі, які одночасно виробляють тепло та електроенергію, – це один із дієвих способів захиститися від енергетичного терору Росії.

Як держава підтримує розподілену генерацію?

Уряд України запустив новий механізм підтримки для великого та середнього бізнесу, який планує інвестувати у розподілену генерацію електроенергії. Про це раніше повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма передбачає фінансування проєктів, пов’язаних із розвитком децентралізованої енергетики. Зокрема, бізнес зможе отримати кошти на встановлення газотурбінних і газопоршневих установок, когенераційних систем, а також об’єктів відновлюваної енергетики.

Крім цього, підтримка поширюється на системи накопичення енергії, локальні енергомережі та автономні рішення, які допомагають підприємствам зменшити залежність від централізованого електропостачання.

Обсяг доступного фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро. Для бізнесу в прифронтових регіонах умови адаптували окремо – там можна залучити кредитування від 500 тисяч євро. Максимальний термін фінансування сягає п’яти років.