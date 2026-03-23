Війна в Ірані дає шанс: Росія готується підписати нові енергетичні угоди
- На тлі енергетичної кризи через війну на Близькому Сході, Росія та В'єтнам готують важливі енергетичні, торгівельні угоди.
- В'єтнам, який постраждав від перебоїв з постачанням енергоносіїв, скасував ввізне мито на пальне та рекомендував бізнесу переходити на дистанційну роботу, щоб зменшити споживання пального.
На тлі кризи, що розростається через війну на Близькому Сході, Росія готується підписати нові енергетичні угоди з В'єтнамом. Це може статися під час візиту прем’єр-міністра країни Фам Мінь Чіня до Москви.
Які угоди готують Росія та В'єтнам?
Про це у понеділок, 23 березня, повідомив уряд В'єтнаму, передає агентство Reuters.
Дивіться також У 5 разів дорожче, ніж в Україні: війна в Ірані серйозно вдарила по цінах на газ у Європі
Візи в'єтнамського прем'єра до Росії розпочався у напередодні, у неділю.
У Москві Фам Мінь Чінь має провести переговори з прем’єр-міністром Михайлом Мішустіним і російським диктатором Володимиром Путіним.
У заяві уряду В'єтнаму зазначається, що під час зустрічей сторони планують укласти "важливі домовленості". Вони насамперед будуть зосереджені:
- на енергетиці;
- на торгівлі між країнами;
- та на інвестиціях.
Візит відбувається на тлі різкого зростання цін на пальне у В’єтнамі після війни США та Ізраїлю проти Ірану,
– пише видання.
Зауважте! Також країни ведуть перемовини про будівництво першої атомної електростанції у В’єтнамі. Його прагне здійснити російська компанія. За словами чиновників, угоду про велике будівництво можуть офіційно підписати саме під час цього візиту.
Як у В'єтнамі росте енергокриза через війну в Ірані?
До слова, В’єтнам, який очолює комуністична партія, зберігає тісні зв’язки з Росією. Тому на тлі енергокризи, спричиненою війною на Близькому Сході, Ханой звернувся за порятунком до Москви.
Річ у тім, що В'єтнам став однією з тих країн, які найбільше постраждали через перебої з постачанням енергоносіїв, пише Reuters.
Ціни на пальне у країні після початку війни в Ірані зросли миттєво:
- бензин подорожчав на 50%;
- а дизель — на цілих 70%.
В’єтнам ухвалив рішення скасувати ввізне мито на пальне до кінця квітня, щоб стабілізувати ціни.
А міністерство торгівлі країни навіть закликало бізнес переводити працівників на дистанційну роботу, щоб менше використовували дизелю та бензину.
Підприємствам слід заохочувати роботу з дому, щоб зменшити потребу в поїздках і транспорті,
– заявили у відомстві.
Важливо! В'єтнам сильно залежить від імпорту енергоносіїв з Близького Сходу. Тому проблеми з постачанням через Ормузьку протоку підняли ціни на пальне. Нагадаємо, наразі цей морський шлях, який забезпечує п'яту частину експорту газу і нафти у світі, в основному залишається заблокованим Іраном.
Що ще відомо про співпрацю В'єтнаму та Росії?
В’єтнам фактично допомагає Росії обходити встановлену цінову стелю на російську нафту. Завдяки таким схемам Москва й надалі отримує значні доходи від експорту енергоресурсів, які може спрямовувати на фінансування війни проти України.
У Головному управлінні розвідки повідомили, що між урядами Росії та В’єтнаму вже укладено низку міжурядових угод. Йдеться про розширення співпраці в енергетичній сфері, зокрема у видобутку нафти й газу.
Згідно з домовленостями, спільні проєкти реалізовуватимуть як на території Росії, так і на в’єтнамському шельфі. До них залучені такі компанії, як "Зарубєжнєфть", "Пєтров’єтнам" і спільне підприємство "В’єтсовпєтро".
Слід додати, що В'єтнам та Росія тісно співпрацюють не лише в галузі енергетики. Ханой вже тривалий час є також постачальником військової техніки до Москви.