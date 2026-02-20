"У нас немає ілюзій": Україна готується до наступного опалювального сезону

Україна вже почала активно готуватися до наступного опалювального сезону. Наразі уряд разом з усіма регіонами працює над системним забезпеченням енергетичної стійкості.

Як Україна готується до наступного опалювального сезону?

Зокрема прем'єр-міністрка України провела нараду з Мінрозвитку, Міненерго, керівниками ОВА та представниками енергетичних компаній щодо реалізації Плану енергетичної стійкості областей, про що йдеться у соціальних мережах Юлії Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністрка України У нас немає ілюзій – ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими.

Наразі ключові елементи плану містять такі пункти:

захист об’єктів критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої генерації;

альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури;

розподілена теплова генерація.

За результатами наради Юлія Свириденко доручила всім структурам розробити та подати регіональні плани енергетичної стійкості з чіткими кроками їх реалізації.

Зокрема кожна область має:

визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, які потребують першочергового захисту, а також автономного живлення; скласти покроковий план з термінами його виконання до початку опалювального сезону; оголосити потребу в обладнанні та фінансуванні; визначити необхідні ресурси для реалізації Плану.

Зверніть увагу! Наступне завдання – це синхронізація регіональних планів з можливостями держави, щоб забезпечити їхню своєчасну реалізацію.

Нагадаємо, що досвід цієї зими має допомогти підготувати рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. Про це раніше повідомляв Володимир Зеленський.

Відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні, а кожне місто та громада, які не допустили "внутрішніх катастроф" мають досвід, який повинен враховуватися у масштабі країни.

Що ще слід знати про наступний опалювальний сезон?