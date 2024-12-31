Італія виділяє Україні чималу суму допомоги на підтримку енергетики

Міністерство закордонних справ Італії передасть Фонду підтримки енергетики України десятки мільйонів євро. Ці кошти можуть стабілізувати енергопостачання після російських обстрілів.

Як Італія допомагає відновленню української енергосистеми

На доручення міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні Фонд підтримки енергетики України отримає 13 мільйонів євро, передає 24 Канал.

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Відомство наголосило, що таке рішення є важливим кроком у спробах відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною в Україні.

Внесок Італії – один із найбільших для однієї країни – допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий час,

– заявили в МЗС Італії.

До речі, Фонд підтримки енергетики України був створений ще навесні 2022 року за спільної ініціативи Міненерго та Європейської комісії.