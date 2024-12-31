В Європі готові до припинення транзиту російського газу через Україну

В Єврокомісії запевняються, що вони готові до припинення постачання російського газу з 1 січня 2025 року. Там додають, що інфраструктура Європи достатньо гнучка, щоб отримувати газ альтернативним шляхом від інших країн.

Чи має Європа альтернативи щодо російського газу

Одна із представниць Європейської комісії заявила, що Єврокомісія працювала в координації з країнами-членами Євросоюзу понад рік, щоб підготуватись до альтернативних схем, передає 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

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Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки поставок ЄС обмежений,

– заявила представниця.

Насправді європейська газова інфраструктура завдяки значним потужностям з імпорту скрапленого природного газу (СПГ) зміцнилася.

Відтак надійність газопостачання була підсилена, а саме підвищенням енергоефективності та розширенням використання відновлюваних джерел енергії.

Нагадуємо! Після 1 січня 2025 року Україна не планує продовжувати транзит російського газу в Європу. Продовжити транспортування до Європи можна буде лише, якщо газ буде не російським.