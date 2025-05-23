У межах угоди про надра: Україна та США запустили Фонд реконструкції
- Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції, завершивши всі процедури з дипломатичною нотою від США.
- Угода про створення Фонду підписана 1 травня, ратифікована ВРУ 8 травня, а закон підписаний Зеленським 12 травня.
У п’ятницю, 23 травня, Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду відновлення Україна–США. Останнім кроком є дипломатична нота від США.
Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції
Її особисто отримала сьогодні вранці від тимчасової повіреної у справах США Джулі Девіс міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на Свириденко у соцмережі Х.
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Я хочу подякувати всім, хто зробив це можливим,
– написала міністерка економіки.
Вона наголосила, що переговорна команда виконала доручення Президента. І завдяки ній створили справжнє партнерство, яке засноване на рівності, повазі до національних інтересів України та спільному управлінні зі Сполученими Штатами.
Фонд є символом довгострокової стратегічної відданості. Разом Україна та США інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни – на умовах, що захищають наш суверенітет і зміцнюють наше майбутнє,
– наголосила Свириденко.
Важливо! Фонд офіційно запущено.
Що відомо про Фонд?
У ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин. 8 травня ВРУ ратифікувала угоду про надра, а 12 травня Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та США.