Україна відреагувала на погрози Угорщини й Словаччини щодо енергопостачання

Україна засуджує ультиматуми та шантаж з боку Угорщини та Словаччини стосовно енергопостачання між країнами, вважаючи подібні заяви провокативними та безвідповідальними на тлі російських обстрілів.

Про це свідчить заява Міністерства закордонних справ України.

Як Україна відреагувала на погрози щодо світла?

У відомстві наголосили, що Україна відкидає тиск та ультиматуми угорського та словацького урядів, і зауважили, що такі погрози озвучують на тлі масованих атак Росії по енергетиці й спроб залишити українців без світла та тепла.

В МЗС вважають такі дії провокативними, і що вони можуть нашкодити енергетичній безпеці регіону. Там додали, що це шкодить і самим енергетичним компаніям Угорщини та Словаччини, які працюють на комерційній основі.

Зазначається, Україна постійно інформує Єврокомісію про пошкодження об'єктів енергетики через щоденні російські обстріли. Про наслідки атак на нафтопровід "Дружба" також повідомили уряди Угорщини та Словаччини.

Попри загрозу нових ударів, ремонтні роботи тривають. Україна запропонувала Угорщині та Словаччині альтернативні поставки нафти, не пов'язані з Росією, і має намір залишатися надійним партнером і транзитером для ЄС.

У міністерстві повідомили, що на тлі погроз та шантажу із Будапешта та Братислави розглядають можливість застосування механізму раннього попередження, передбаченого Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва,

– резюмували у заяву.

Що цьому передувало?