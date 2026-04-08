Потрібно перевірити трудову: ці помилки можуть залишити українців без виплат

Трудові книжки вважаються важливим документом для отримання пенсії, підтвердження стажу тощо. Однак іноді навіть у такому документі трапляються помилки.

Як українцям не залишитися без пенсії?

Що робити за таких обставин, розповіли в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Зокрема найчастіше у трудових книжках можна побачити такі помилки:

неправильна дата прийняття або звільнення; відсутній запис про переведення; неправильно вказана посада; немає печатки або підпису; запис внесений із виправленням "від руки" без належного оформлення; відсутній запис про цілий період роботи.

Подібні неточності можуть призвести до втрати страхового стажу, відмові у призначенні пенсії тощо.

Що ж робити у ситуаціях, коли якісь дані виявилися неправильними або зовсім відсутні? Крок перший – це звернутися до роботодавця (якщо підприємство ще існує). Людина повинна подати письмову заяву та додати документи, що підтверджують правильні дані.

Важливо! Надалі слід попросити внести виправлення. Воно робиться із зазначенням, що попередній запис є недійсним. А закреслювати записи заборонено.

Якщо підприємство було ліквідовано, то необхідно звернутися вже до архівної установи та подати запит до правонаступника (якщо він є). Коли ж документи знищені або відсутні – стаж можна підтвердити в судовому порядку.

Якщо роботодавець відмовляється виправляти помилки, то працівник також може звернутися до суду.

Ще один важливий нюанс – з 2021 року діє перехід до електронного обліку трудової діяльності. Зокрема українці мають оцифрувати свої трудові книжки до 10 червня 2026 року. Про це повідомляли у ПФУ.

Якщо розбіжність є лише в паперовій книжці, але в електронному реєстрі все коректно

– ризики мінімальні, – запевнили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення.

Зверніть увагу! Але якщо помилка дублюється в реєстрі, то обов'язково потрібно подати уточнюючі документи через портал ПФУ.

