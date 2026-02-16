"Закінчилась пенсія, а їсти треба": яку послугу запускає Укрпошта

Укрпошта створює новий сервіс для пенсіонерів. Неофіційно практика існує тривалий час, адже листоноші не відмовлять дідусям і бабусям, якщо ті просять продукти в борг.

Які оновлення для пенсіонерів готує Укрпошта?

Про те, які послуги стануть доступними, розповів Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК-Україна.

Генеральний директор Укрпошти повідомив, що компанія створює новий сервіс. Це буде "Укрпошта.Банк". Мета – допомогти пенсіонерам у скрутному матеріальному становищі.

Працюватиме банк за короткостроковими та невеликими позиками. Коли з наступної пенсії бабусі й дідусі зможуть повернути гроші.

Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає "Петрівна. Дві пачки макарон – 76 гривень". Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила попередній "овердрафт",

– пояснює Смілянський.

Водночас відомо, що вже зараз аналогічна система працює, проте без офіційного підтвердження. Листоноші не відмовляють пенсіонерам і дають у борг продукти. А з наступної пенсії бабусі чи дідусі повертають фіксовану суму, якою б мали заплатити за продукти раніше.

Що ще змінює Укрпошта?

Так, нещодавно стало відомо, що Укрпошта провела ребрендинг. Зокрема зміни торкнулися й логотипу. Оновлення обговорювали ледь не всі українці, однак думки експертів розділилися.

У Marketing Media Review зібрали різні позиції від людей, що працюють безпосередньо у сфері.

З професійного погляду, можу лише поаплодувати дизайн-команді проєкту. Вийшло сенсово і стильно,

– каже Сергій Білошпицкий, креативний директор Saatchi & Saatchi Ukraine.

Він додав, що ребрендинг компанії схожий на так звану еволюцію. Адже звичний поштовий ріжок тепер має нові сенси, а кожен побачить там своє.

Водночас Андрій Шевчук, експерт із візуальних комунікацій, режисер презентацій, засновник SHEVCHUK BÜRO, оцінює зміни так:

Цей ребрендинг повинен був бути запущений разом зі змінами сервісу,

– зазначає Шевчук.

Експерт додає, що останній ребрендинг 2017 року був візуально слабким, тож на теперішній покладались великі надії. Однак було б ще краще, якби візуальні зміни відповідали якості самого сервісу.

Що ще відомо про роботу Укрпошти?

Низка послуг Укрпошти має нижчий попит, ніж раніше. Та й загалом ситуація сервісу під час війни – випробування. Адже в деяких напрямках робота виявляється збитковою.

Водночас "зимову тисячу" через Укрпошту оформили майже 4 мільйони людей. Це свідчить про потрібність сервісу. Однак питання – для яких саме категорій населення.