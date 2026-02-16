"Закінчилась пенсія, а їсти треба": яку послугу запускає Укрпошта
- Укрпошта запускає сервіс для пенсіонерів, що допоможе зі складною фінансовою ситуацією.
- Пошта провела ребрендинг, змінивши логотип, що викликало різні оцінки від експертів у сфері.
Укрпошта створює новий сервіс для пенсіонерів. Неофіційно практика існує тривалий час, адже листоноші не відмовлять дідусям і бабусям, якщо ті просять продукти в борг.
Які оновлення для пенсіонерів готує Укрпошта?
Про те, які послуги стануть доступними, розповів Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивіться також Продав ковбасу – плюс до зарплати: навіщо Укрпошта продає їжу та скільки заробляє на цьому
Генеральний директор Укрпошти повідомив, що компанія створює новий сервіс. Це буде "Укрпошта.Банк". Мета – допомогти пенсіонерам у скрутному матеріальному становищі.
Працюватиме банк за короткостроковими та невеликими позиками. Коли з наступної пенсії бабусі й дідусі зможуть повернути гроші.
Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає "Петрівна. Дві пачки макарон – 76 гривень". Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила попередній "овердрафт",
– пояснює Смілянський.
Водночас відомо, що вже зараз аналогічна система працює, проте без офіційного підтвердження. Листоноші не відмовляють пенсіонерам і дають у борг продукти. А з наступної пенсії бабусі чи дідусі повертають фіксовану суму, якою б мали заплатити за продукти раніше.
Що ще змінює Укрпошта?
Так, нещодавно стало відомо, що Укрпошта провела ребрендинг. Зокрема зміни торкнулися й логотипу. Оновлення обговорювали ледь не всі українці, однак думки експертів розділилися.
У Marketing Media Review зібрали різні позиції від людей, що працюють безпосередньо у сфері.
З професійного погляду, можу лише поаплодувати дизайн-команді проєкту. Вийшло сенсово і стильно,
– каже Сергій Білошпицкий, креативний директор Saatchi & Saatchi Ukraine.
Він додав, що ребрендинг компанії схожий на так звану еволюцію. Адже звичний поштовий ріжок тепер має нові сенси, а кожен побачить там своє.
Водночас Андрій Шевчук, експерт із візуальних комунікацій, режисер презентацій, засновник SHEVCHUK BÜRO, оцінює зміни так:
Цей ребрендинг повинен був бути запущений разом зі змінами сервісу,
– зазначає Шевчук.
Експерт додає, що останній ребрендинг 2017 року був візуально слабким, тож на теперішній покладались великі надії. Однак було б ще краще, якби візуальні зміни відповідали якості самого сервісу.
Що ще відомо про роботу Укрпошти?
Низка послуг Укрпошти має нижчий попит, ніж раніше. Та й загалом ситуація сервісу під час війни – випробування. Адже в деяких напрямках робота виявляється збитковою.
Водночас "зимову тисячу" через Укрпошту оформили майже 4 мільйони людей. Це свідчить про потрібність сервісу. Однак питання – для яких саме категорій населення.