Вихід на пенсію у 2027 році може відкластися: що зміниться для українців

Умови виходу на пенсію в Україні поступово змінюються. Уже у 2027 році ці нововведення можуть відчутно вплинути на строки оформлення виплат та можливість своєчасного виходу на пенсію для частини громадян.

Хто не зможе вийти на пенсію у 60?

У 2027 році вплив пенсійної реформи стане ще більш відчутним: формально незмінний пенсійний вік дедалі частіше не означатиме фактичного виходу на пенсію. Уже в 2026 році система входить у фазу, коли ключовим критерієм стає не вік, а обсяг накопиченого страхового стажу, пояснює Пенсійний фонд.

Станом на 2026 рік для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу. Водночас у 2027 році ця планка зросте до 34 років. Альтернативний сценарій також ускладнюється: у 63 роки пенсію зможуть отримати лише ті, хто має не менше 23 років стажу у 2026 році і 24 роки вже у 2027 році.

Водночас вимога для 65 років залишається незмінною та становить мінімум 15 років, що фактично формує базовий рівень доступу до системи.

У практичному вимірі це означає поступове "приховане" підвищення пенсійного віку. Навіть незначний дефіцит стажу, на рівні одного-двох років, автоматично переносить право на пенсію на три або п’ять років. У 2026 році ця тенденція вже проявляється, а у 2027 році стане вже системною.

Хто опиниться у зоні ризику?

Найбільші ризики зберігаються для громадян із нестабільною зайнятістю в минулому, зокрема тих, хто працював неофіційно або мав перерви у сплаті внесків. Саме ці прогалини у стажі формують бар’єр для своєчасного виходу на пенсію, зауважує Пенсійний фонд України.

Водночас законодавство передбачає окремі винятки, тому достроковий вихід на пенсію можливий для осіб з інвалідністю, багатодітних матерів, учасників бойових дій, а також громадян, які втратили роботу незадовго до пенсійного віку і не змогли працевлаштуватися.

Зверніть увагу! Ці механізми мають точковий характер і не змінюють загальної логіки реформи.

Що робити, якщо не виходить вийти на пенсію через стаж?

Якщо страхового стажу недостатньо, система передбачає три базові траєкторії: відкладений вихід, доформування стажу або перехід на соціальну виплату. У 2026-2027 роках дефіцит стажу у 60 років автоматично зміщує право на пенсію до 63 чи 65 років, де вимоги нижчі. По суті, це механізм компенсації часом: держава не знижує критерії, а пропонує довше залишатися поза системою виплат.

Для тих, кому бракує відносно небагато років, економічно доцільним може бути донабуття стажу. Втілити це можна завдяки про продовження офіційної зайнятості зі сплатою ЄСВ, або через добровільну участь із можливістю “докупити" необхідну кількість років.

Чи буде пенсія, якщо взагалі немає стажу?