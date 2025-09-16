Уряд збільшує підтримку САП: як зростуть видатки на відомство у 2026 році
- У 2026 році фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури збільшиться на 32,88 тисяч гривень порівняно з 2025 роком, досягнувши 368 866 тисяч гривень.
- Державне бюро розслідувань отримає найбільше фінансування серед антикорупційних органів у 2026 році, з бюджетом у 4,71 мільйона гривень.
У 2026 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримає більше фінансування. Втім, зростання видатків на САП буде незначним у порівнянні з іншими антикорупційними органами.
Як зросте фінансування САП?
Згідно з документом щодо кредитування та видатків у 2024-2026 році, який отримали журналісти 24 Каналу, уряд збільшить фінансування САП у 2026 році порівняно з 2025-м.
Дивіться також Дуже запекла боротьба, – військовий експерт про конфлікт СБУ й антикорупційних органів
На забезпечення роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передбачається 368 866 тисяч гривень у загальному фонду бюджету.
- Варто додати, що у 2025 році видатки загального фонду САП склали 335 985 гривень. Таким чином, у 2026 році сума збільшиться на 32,88 тисячі гривень.
Якщо порівнювати з іншими антикорупційними відомствами, то зростання видається незначним:
- видатки на НАБУ у 2026-му зростуть на 370 тисяч гривень;
- видатки на ДБР – взагалі на 900 тисяч гривень.
Що відомо про САП?
САП – це спеціалізований орган прокуратури України, створений в 2015 році, призначений для підтримки державного обвинувачення у справах корупції серед високопосадовців, нагляду за дотриманням законів під час розслідувань НАБУ, а також представництва інтересів громадян чи держави в судах у справі визнання необґрунтованих активів і їх конфіскації.
Фінансування інших відомств у 2026 році: що відомо?
Найбільше з усіх антикорупційних органів фінансування наступного року має бути у Державного бюро розслідувань. Для ДБР передбачено 4,71 мільйона гривень. Бюджет НАБУ підвищиться до 2,54 мільйона гривень.
Разом з тим новопризначений директор БЕБ Олександр Цивінський раніше заявляв, що у відомстві існує проблема низьких зарплат у порівнянні з іншими органами, яку планують частково розв'язати до 2026 року. Втім, згідно з документом, на 2026 рік очікується забезпечення загального фонду БЕБ, з якого платять зарплати співробітникам, на рівні 2025-го.