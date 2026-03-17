Ветеран праці: 11 пільг для українців у 2026 році

В Україні існує статус під назвою ветеран праці. Для цих осіб у 2026 році передбачена низка пільг.

Хто може отримати статус "ветеран праці"?

Отримати статус можуть люди, які працювали на підприємствах, а також в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, про що повідомляє Департамент соціального захисту населення.

Читайте також Квітнева пенсія здивує не всіх: якою буде мінімальна виплата

Також українець або українці повинні мати стаж роботи не менше 40 років – для чоловіків та не менше 35 років – для жінок. Ба більше, вони повинні вже перебувати на пенсії.

Крім того, отримати подібний статус можуть:

пенсіонери, які нагороджені медаллю "Ветеран праці";

особи з інвалідністю I та II груп, що одержують пенсії по інвалідності, (якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років);

українці, яким призначені пенсії на пільгових умовах: на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;

люди з гіпофізарним нанізмом та порушенням пропорцій тіла;

особи з інвалідністю по зору I групи особи з інвалідністю з дитинства I групи.

Зокрема ветерани праці мають право на такі пільги:

Користування (при виході на пенсію чи зміні місця роботи) поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи. Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів). Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Щорічне медичне обстеження та диспансеризація. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках, а ще першочергова госпіталізація. Використання основної щорічної відпустки у зручний час, одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік. Переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир, забезпечення цих людей паливом. Першочергове одержання позики на індивідуальне (або ж кооперативне) житлове будівництво (з погашенням її протягом 10 років). Переважне право на вступ до садівницьких товариств та кооперативів. Переважне право на встановлення домашніх телефонів. Звільнення від плати податку за землю.

Документом, що підтверджує статус є посвідчення "Ветерана праці". Для його отримання особа повинна звернутися до ЦНАПу з пакетом документів:

заява;

паспорт;

копію;

пенсійне посвідчення (оригінал і копія);

фотокартка 3×4;

довідку про загальний трудовий стаж;

витяг з реєстру територіальної громади;

копія ІПН.

Про це розповіли у Запорізькій міській раді.

Зверніть увагу! Рішення про надання чи ненадання статусу ухвалюють протягом 30 днів. Послуга зокрема є безкоштовною.

Про які пільги ще повинні знати українці?