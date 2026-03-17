Ветеран праці: 11 пільг для українців у 2026 році
- Статус "ветеран праці" можуть отримати особи, які мають достатній стаж роботи та перебувають на пенсії.
- Для отримання посвідчення необхідно звернутися до ЦНАПу з пакетом документів, включаючи заяву, паспорт та пенсійне посвідчення.
В Україні існує статус під назвою ветеран праці. Для цих осіб у 2026 році передбачена низка пільг.
Хто може отримати статус "ветеран праці"?
Отримати статус можуть люди, які працювали на підприємствах, а також в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, про що повідомляє Департамент соціального захисту населення.
Також українець або українці повинні мати стаж роботи не менше 40 років – для чоловіків та не менше 35 років – для жінок. Ба більше, вони повинні вже перебувати на пенсії.
Крім того, отримати подібний статус можуть:
- пенсіонери, які нагороджені медаллю "Ветеран праці";
- особи з інвалідністю I та II груп, що одержують пенсії по інвалідності, (якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років);
- українці, яким призначені пенсії на пільгових умовах: на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;
- люди з гіпофізарним нанізмом та порушенням пропорцій тіла;
- особи з інвалідністю по зору I групи особи з інвалідністю з дитинства I групи.
Зокрема ветерани праці мають право на такі пільги:
- Користування (при виході на пенсію чи зміні місця роботи) поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.
- Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів).
- Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
- Щорічне медичне обстеження та диспансеризація.
- Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках, а ще першочергова госпіталізація.
- Використання основної щорічної відпустки у зручний час, одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
- Переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир, забезпечення цих людей паливом.
- Першочергове одержання позики на індивідуальне (або ж кооперативне) житлове будівництво (з погашенням її протягом 10 років).
- Переважне право на вступ до садівницьких товариств та кооперативів.
- Переважне право на встановлення домашніх телефонів.
- Звільнення від плати податку за землю.
Документом, що підтверджує статус є посвідчення "Ветерана праці". Для його отримання особа повинна звернутися до ЦНАПу з пакетом документів:
- заява;
- паспорт;
- копію;
- пенсійне посвідчення (оригінал і копія);
- фотокартка 3×4;
- довідку про загальний трудовий стаж;
- витяг з реєстру територіальної громади;
- копія ІПН.
Про це розповіли у Запорізькій міській раді.
Зверніть увагу! Рішення про надання чи ненадання статусу ухвалюють протягом 30 днів. Послуга зокрема є безкоштовною.
