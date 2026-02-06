Вибори в Україні: у Раді розповіли, коли вони будуть, і порахували вартість

Президент США Дональд Трамп вже давно заявляє, що в Україні необхідно провести вибори. Однак у Верховній Раді наголошують, що під час війни голосування неможливе.

Чому вибори неможливі під час війни?

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла народна депутатка від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк, яка входить до робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий чи повоєнний період.

За її словами, ця група об'єднала понад 60 представників влади та фахівців у виборчому праві:

членів Центральної виборчої комісії;

науковців;

експертів;

представників Верховної Ради.

І всі вони, мовляв, вже на перших засідання групи дійшли згоди, що вибори під час війни неможливі.

Більше того, 27 січня в ПАРЄ була прийнята резолюція, яка стосувалася також виборчого процесу в Україні. Там зазначено, що згідно з міжнародними стандартами, проведення виборів в Україні під час повномасштабного вторгнення, дії воєнного стану неможливе, – наголосила Шуляк.

Тож наразі робоча група працює над виробленням правил для проведення післявоєнних виборів. Зокрема, розглядають такі основні питання:

безпека виборців;

участь військових у виборах;

голосування українців за кордоном та ВПО;

захист виборів від втручань Росії.

Шуляк додала, що проводити вибори на тимчасово окупованих Росією українських територіях не планують.

Важливо! Не планують також на перших виборах під час війни проводити голосування поштою чи онлайн, оскільки ці способи мають високі безпекові ризики й не мають особливої довіри.

Скільки можуть коштувати вибори?

Водночас у Раді порахували попередню вартість майбутніх виборів. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю азербайджанському агентству Report, що їх проведення коштуватиме близько 6 мільярдів гривень.

За його словами, підрахунки не були складними. Адже 90% витрат на вибори йдуть на зарплату членам виборчих комісій.

З моменту останніх виборів, парламентських виборів 2019 року, прожитковий мінімум, середня заробітна плата зросли на кілька тисяч гривень, а деякі показники збільшилися вдвічі. Тому, відповідно, якщо раніше вибори коштували 2,5 − 3 мільярди гривень, то якщо просто помножити на два, зараз ця цифра становитиме 6 мільярдів гривень,

– пояснив Корнієнко.

Він додав, що додаткові витрати можуть бути пов'язані із компенсаціями для членів виборчих комісій за кордоном.