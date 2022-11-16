"Планові відключення закінчаться не скоро": експерт розповів в якому зараз стані енергосистема

Вчора Росія випустила по Україні близько 90 ракет, внаслідок чого вкотре постраждала інфраструктура, а деякі міста залишились без світла, опалення та гарячої води.

Попри те, що 73 ракети з більш як 90 були збиті силами ППО, деякі все ж таки завдали удару по енергосистемі України. Внаслідок цього вчора близько 10 мільйонів українців залишились без світла

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Найбільше відключень на Харківщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині. Також 80% Львову залишилась без світла, тепла та гарячої води.

Відновлення ураженої інфраструктури

Аналітик з енергетичних питань Юрій Щедрін, у коментарі 24 каналу, згадав заяву Міненергетики, де відомство зазначило, що відновлення пошкодженої інфраструктури може зайняти до 2 – 3 тижнів.

На його думку, зараз, складно робити точні прогнози, адже існує ряд непередбачуваних факторів, котрі можуть прямо та опосередковано вплинути на ситуацію.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Цей тиждень буде надважкий. До його кінця будуть намагатись виправити значні ураження і, якщо все буде добре, то протягом одного – двох тижнів це вдасться відновити. Але ви ж розумієте, що стовідсоткової гарантії на це ніхто не дає. Це оптимістичний сценарій.

Він додає, що основні ураження скоріш за все будуть відновлені за декілька днів, до кінця тижня. Інші протягом двох – трьох тижнів, але одразу уточнює "це, якщо не буде якихось критичних руйнувань".

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський союз збільшить підтримку України для відновлення енергетичної інфраструктури, що була пошкоджена внаслідок російських масованих атак.

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Щедрін підкреслює, що нині важко оцінити у якому стані знаходиться енергосистема України, оскільки точних підрахунків після вчорашньої ракетної атаки ще немає. Разом з тим зауважує, що мовитись може про близько 40% енергосистеми, можливо, навіть більше.

Споживання зростає – енергосистема не витримує

Аналітик "Центру розвитку міст" підкреслює, що зараз буде зростати споживання електроенергії українцями, оскільки через похолодання, люди будуть грітися. Тому електроенергії не вистачатиме на всю країну.

Відключення будуть тривати навіть якщо не буде нових обстрілів та уражень. На жаль, найближчим часом без відключень ми не впораємось. Питання в тому, чи це будуть планові відключення, чи аварійні,

– розповідає Щедрін.

Він додає, що до кінця тижня відключення будуть аварійними, але якщо вдасться полагодити енергоінфраструктуру, то вже через один – два тижні українців можуть перевести на планові відключення, а не аварійні. Разом з тим аналітик підкреслює, що планові триватимуть досить довго й скільки саме спрогнозувати досить важко.

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Як зменшити споживання електроенергії: корисні поради

Замініть звичайні лампи на енергоощадні . Можна замінити на люмінесцентні з пониженим вмістом ртуті, або ж на світлодіодні, які трішки дорожчі, проте прослужать довше.

. Можна замінити на люмінесцентні з пониженим вмістом ртуті, або ж на світлодіодні, які трішки дорожчі, проте прослужать довше. Не залишайте зарядні пристрої у розетці . Якщо цього не зробити, то електричні прилади чи зарядні пристрої продовжуватимуть споживати електроенергію. Відповідно, ви будете сплачувати зайві кошти.

. Якщо цього не зробити, то електричні прилади чи зарядні пристрої продовжуватимуть споживати електроенергію. Відповідно, ви будете сплачувати зайві кошти. Менше використовуйте телевізор . Переглядати фільм можна на зарядженому планшеті чи комп'ютері, а новини читати у телеграм-каналах через смартфон.

. Переглядати фільм можна на зарядженому планшеті чи комп'ютері, а новини читати у телеграм-каналах через смартфон. Придбайте заощаджувальні прилади . Можна придбати спеціальні електронні прилади з таймером, і вони працюватимуть лише у чітко встановлений проміжок часу.

. Можна придбати спеціальні електронні прилади з таймером, і вони працюватимуть лише у чітко встановлений проміжок часу. Приймайте частіше душ, а не ванну , адже бойлер у такому разі менше споживає електроенергії.

, адже бойлер у такому разі менше споживає електроенергії. Встановіть розумний лічильник . Тарифи у нічний проміжок часу (з 23:00 до 07:00) приблизно у два рази нижчі, ніж вдень.

. Тарифи у нічний проміжок часу (з 23:00 до 07:00) приблизно у два рази нижчі, ніж вдень. "Відкладайте прання". У більшості пральних машин є функція "відкладання прання", яке може допомогти зменшити електроспоживання у пікові години.

Як розумно користуватись електроприладами / Картинка 24 каналу

Скільки споживають різні електроприлади / Інфографіка 24 каналу