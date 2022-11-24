Скільки триватиме відновлення енергосистеми: пояснення експерта

Україна у черговий раз пережила масову ракетну атаку по енергосистемі. Терористичні удари Росії продовжуються, а це означає, що відновлювати енергопостачання українцям будуть ще довго. Скільки це триватиме, читайте у матеріалі.

В "Укренерго" пояснили, чому довго відновлюють електропостачання після останньої атаки. Все тому, що ціллю Росії ракет стали об'єкти генерації. Це спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів України.

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Крім того, обстріли спричинили зупинку атомних електростанцій. Проте, до вечора 24 листопада дефіцит в енергосистемі України повинен зменшиться.

Скільки триватиме відновлення після останньої атаки Росії

Кирило Тимошенко, заступник голови ОП, заявив нещодавно, що електрику вже подали в усі області України.

Як розповідає 24 каналу, Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, сказати точно, скільки це триватиме – важко.

Олег Попенко Експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Потрібно зрозуміти те, що атаки будуть ще складніші. Відповідно, відновлення потребуватиме все більше й більше часу. Важко поки назвати скільки часу буде потрібно для відновлення. На сьогодні, як ми бачимо, часткове відновлення відбувається в середньому близько доби.

Але стабілізаційні відключення світла будуть надалі працювати. Вони можуть бути ще частішими, адже нам прийдеться постійно обмежувати споживання електроенергії в окремих регіонах, де ситуація зі світлом критична і де люди споживають велику кількість енергії, яку наша енергосистема не може пропустити.

Проблеми з електроенергією й надалі будуть продовжуватися. У нас будуть аварійні та планові відключення. І це все буде продовжуватися не менше, як пів року,

– запевняє Попенко.

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Як підготуватися до перебоїв зі світлом та води

Запастися висококалорійними запасами продуктів та води, у разі вимкнення світла;

Не забувати про павербанки;

А якщо їх не має, то використовувати альтернативу: можна заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;

Як підготуватися до відсутності світла / Інфографіка 24 каналу